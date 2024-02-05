Какой церковный праздник отмечают верующие 6 февраля по новому и старому стилю, что нельзя делать и у кого именины.

6 февраля по новому церковному календарю православные вспоминают преподобного Вукола, епископа Смирнского. В народе - Вукол Телятник. О чем молиться, запреты и приметы дня и что отмечают в православной церкви 6 февраля по старому стилю - рассказываем в материале.

6 февраля 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

6 февраля (19 февраля по старому стилю) - день памяти преподобного Вукола, епископа Смирнской церкви, ученика святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

О жизни святого известно немного. Преподобный Вукол был первым епископом Смирнской Церкви (сейчас это город Измир в Турции). Поставил его апостол Иоанн Богослов - по одной версии, по другой - Вукол был рукоположен в епископы Смирны самим апостолом Павлом. В свое время святой Вукол обратил в веру и крестил множество язычников. Его почитали как мудрого и опытного наставника.

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Скончался святой примерно в 100-105 году, но и после смерти продолжал помогать людям. На его могиле выросло миртовое дерево, которое исцеляло больных. Верующие молились возле него о своем здоровье и здоровье родственников и излечивались от недугов.

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Также 6 февраля по новому церковному календарю отмечают день памяти преподобных Варсонофия Великого и Иоанна Пророка, святителя Фотия, патриарха Константинопольского.

Праздник 6 февраля по старому стилю - день памяти преподобной Ксении Миласской. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 24 января.

О чем говорят приметы на 6 февраля

По приметам этого дня судят о погоде в ближайшее время, в начале весны и летом:

выпал туман - погода переменится;

вьюга началась - к скорой весне;

птицы летают низко - жди похолодания;

холодный день выдался - март будет тёплым;

выпал снег - лето будет холодным.

В народном календаре 6 февраля - праздник Вукол Телятник, день прозвали так потому, что в это время обычно начинался весенний отел коров. Наши предки верили, что святой Вукол оберегает новорожденных телят от болезней и всего плохого.

Что нельзя делать 6 февраля

В этот день есть несколько запретов - что сегодня нельзя делать:

ссориться, особенно с родными и близкими, повышать на них голос;

отказывать в помощи;

лениться.

По народным приметам в этот день не стоит давать деньги в долг и дарить свои вещи - считается, что так можно отдать достаток, лучше одолжить и подарить в другой день. Не советуют также принимать важные решения и заключать сделки - можно попасть в авантюру.

Что можно делать 6 февраля

Святому Вуколу молятся о крепком здоровье для всей семьи и просят исцелить от болезней. Также считается, что святой помогает обрести счастье в личной жизни - Вуколу нужно помолиться тем, кто хочет найти себе пару и обзавестись семьей.

В день Вукола Телятника также принято готовить овсяную кашу. В этот день коровам давали много корма, а хлев окуривали чабрецом - чтобы телята родились крепкими, а корова давала много молока.

6 февраля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Анатолий, Варсонофий, Василий, Вукол, Дмитрий, Иван, Максим, Мария, Марфа, Христина, Юлиан.

Ранее мы публиковали церковный календарь на февраль 2024 с праздниками на каждый день по новому стилю.

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