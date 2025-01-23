24 января по новому церковному календарю православные вспоминают преподобную Ксению Миласскую. Рассказываем о традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.
В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.
- Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю
- Какой церковный праздник 24 января по старому стилю
- О чем говорят приметы на 24 января
- Что нельзя делать сегодня
- Что можно делать 24 января
- Кто отмечает день ангела 24 января
Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю
Православный праздник 24 января (6 февраля по старому стилю) - день памяти преподобной Ксении Миласской, благотворительницы, утешительницы и наставницы.
Преподобная Ксения (в миру ее звали Евсевия) жила в V веке. Она была единственной дочерью знатного римского сенатора. В юности, чтобы не выходить замуж, девушка вместе с двумя служанками тайно сбежала из дома. В дороге она встретила настоятеля обители святого апостола Андрея и попросилась вместе с ним в город Миласс. Там Ксения купила землю, построила храм святого Стефана и основала женский монастырь. Вскоре епископ Миласса, Павел, посвятил Ксению в диаконисы.
Ксения многим помогала: для бедных была благотворительницей, для скорбящих - утешительницей, для грешных - наставницей. При этом сама святая считала себя хуже и грешнее всех. В день ее смерти в небе над монастырем появилось знамение в виде светлого венца с блистающим посреди него крестом. Оно сопровождало тело святой до самого погребения.
Какой церковный праздник 24 января по старому стилю
Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти преподобного Феодосия Великого. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.
О чем говорят приметы на 24 января
В народе говорят, какая погода в этот день - такая и весна:
- солнце пригрело - весна будет ранней;
- метель началась - к поздней весне;
- день выдался теплый - весной будет много дождей.
В народе 24 января - праздник Ксения-полузимница. Большую часть праздников в это время в старину называли полухлебниками, полузимниками, полукормами - это связано с тем, что запасов оставалась половина и до нового урожая должно было еще остаться столько же, чтобы не жить впроголодь.
Что нельзя делать сегодня
Как и в любой другой день, в церковный праздник 24 января, нельзя злиться, ругаться и обижать других, отказывать в помощи, церковь не одобряет лень, ненависть, зависть, жадность, месть и отчаяние.
Что сегодня нельзя делать по народным приметам: браться за трудную работу и начинать новые дела - пользы не будет, нельзя вязать узлы, стричь волосы и ногти, мести пол - предки верили, что это может отразиться на здоровье. Верить сейчас или нет в эти приметы - личное дело каждого, но знать о них не помешает.
Что можно делать 24 января
Святая Ксения - покровительница всех женщин с ее именем и помощница для других. В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к преподобной Ксении с просьбами об исцелении, счастливой семейной жизни и помощи во время беременности. Считается, что в день Ксении нужно сделать какой-то добрый поступок: помочь тому, кто нуждается, проведать больных или пожилых, дать добрый совет - воздастся во стократ.
Раньше в этот день был интересный народный обычай - угадывать цену на хлеб. Для этого брали хлеб и взвешивали одну и ту же буханку вечером и утром - если вес не изменился, то и цена не изменится.
Кто отмечает день ангела 24 января
Именины сегодня по церковному календарю отмечают Ксения, Герасим, Иван, Николай, Павел, Тимофей.
По старому стилю день ангела у Федора, Михаила, Степана, Терентия, Иосифа, Виталия, Владимира, Николая.