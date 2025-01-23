Рассказываем, какой церковный праздник отмечают православные 24 января по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

24 января по новому церковному календарю православные вспоминают преподобную Ксению Миласскую. Рассказываем о традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 24 января (6 февраля по старому стилю) - день памяти преподобной Ксении Миласской, благотворительницы, утешительницы и наставницы.

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Преподобная Ксения (в миру ее звали Евсевия) жила в V веке. Она была единственной дочерью знатного римского сенатора. В юности, чтобы не выходить замуж, девушка вместе с двумя служанками тайно сбежала из до­ма. В дороге она встретила на­сто­я­те­ля оби­те­ли свя­то­го апо­сто­ла Ан­дрея и попросилась вместе с ним в город Миласс. Там Ксения ку­пи­ла зем­лю, по­стро­и­ла храм свя­то­го Сте­фа­на и ос­но­ва­ла жен­ский мо­на­стырь. Вско­ре епи­скоп Ми­лас­са, Па­вел, по­свя­тил Ксе­нию в диа­ко­ни­сы.

Ксения многим помогала: для бед­ных была благотворительницей, для скорбящих - утешительницей, для грешных - наставницей. При этом сама святая считала себя ху­же и греш­нее всех. В день ее смерти в небе над монастырем появилось знамение в виде светлого венца с блистающим посреди него крестом. Оно сопровождало тело святой до самого по­гре­бе­ния.

Какой церковный праздник 24 января по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти преподобного Феодосия Великого. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 24 января

В народе говорят, какая погода в этот день - такая и весна:

солнце пригрело - весна будет ранней;

метель началась - к поздней весне;

день выдался теплый - весной будет много дождей.

В народе 24 января - праздник Ксения-полузимница. Большую часть праздников в это время в старину называли полухлебниками, полузимниками, полукормами - это связано с тем, что запасов оставалась половина и до нового урожая должно было еще остаться столько же, чтобы не жить впроголодь.

Что нельзя делать сегодня

Как и в любой другой день, в церковный праздник 24 января, нельзя злиться, ругаться и обижать других, отказывать в помощи, церковь не одобряет лень, ненависть, зависть, жадность, месть и отчаяние.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: браться за трудную работу и начинать новые дела - пользы не будет, нельзя вязать узлы, стричь волосы и ногти, мести пол - предки верили, что это может отразиться на здоровье. Верить сейчас или нет в эти приметы - личное дело каждого, но знать о них не помешает.

Что можно делать 24 января

Святая Ксения - покровительница всех женщин с ее именем и помощница для других. В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к преподобной Ксении с просьбами об исцелении, счастливой семейной жизни и помощи во время беременности. Считается, что в день Ксении нужно сделать какой-то добрый поступок: помочь тому, кто нуждается, проведать больных или пожилых, дать добрый совет - воздастся во стократ.

Раньше в этот день был интересный народный обычай - угадывать цену на хлеб. Для этого брали хлеб и взвешивали одну и ту же буханку вечером и утром - если вес не изменился, то и цена не изменится.

Кто отмечает день ангела 24 января

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Ксения, Герасим, Иван, Николай, Павел, Тимофей.

По старому стилю день ангела у Федора, Михаила, Степана, Терентия, Иосифа, Виталия, Владимира, Николая.

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