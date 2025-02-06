Мы собрали интересные факты про 6 февраля - все праздники и народные обычаи этого дня.

Сегодняшняя дата связана с несколькими торжествами и интересными народными обычаями. Мы рассказали всё, что нужно знать про этот день - какой праздник 6 февраля отмечают в мире и Украине, чего нельзя делать и кто из знаменитостей родился в эту дату.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю праздник сегодня - церковный день памяти преподобного Вукола Смирнского. Ему молятся об излечении тяжелых болезней, семейном счастье, избавлении от одиночества. По старому стилю верующие чтят преподобную Ксению Миласскую. В другом материале мы детально писали, какой сегодня церковный праздник наступает у православных.

Какой сегодня праздник в Украине

Профессиональный праздник сегодня в Украине - День бармена. В этот день принято организовывать соревнования между работниками бара по приготовлению самого креативного напитка. Бармены устраивают яркие мастер-классы, а бары предлагают посетителям праздничные скидки.

Видео дня

Из выдающихся украинцев в этот день родились химик и изобретатель противогаза Николай Зелинский, философ Орест Новицкий, писатель Юрий Шовкопляс, первая леди Украины Елена Зеленская.

Какой сегодня праздник в мире

В мире отмечается 6 февраля праздник Всемирный день без мобильного телефона. В этот день принято устраивать информационный детокс и наслаждаться жизнью без звонков и соцсетей.

Также в мире отмечаются сегодня праздник День Боба Марли, День нетерпимости к женскому обрезанию, Международный день оптимиста.

Из всемирно известных личностей в эту дату родились британская королева Анна Стюарт, 40-й президент США Рональд Рейган, актер Рип Торн, музыканты Боб Марли Рик Эстли и Эксл Роуз.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен как Вукол Телятник. К этому периоду у домашнего скота начинались роды. День считается удачным для покупки телят и ягнят. Крестьяне сытно кормили животных, чтобы те были здоровыми и плодовитыми.

По давним обычаям, в эту дату нужно приготовит блюдо из овса (кашу, печенье, кисель) и заправить домашним молоком. После такой трапезы гарантировано здоровье на весь год.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно помнить, какой сегодня праздник отмечают украинцы, чтобы знать о его запретах. В этот день нельзя ссориться с родными и кричать на них, лениться, принимать важные вещи. Категорически запрещено одалживать другим деньги и личные вещи, иначе окажетесь в трудном финансовом положении.

В народе известны такие погодные приметы про этот день:

утренний туман предвещает смену погоды

если ударили морозы, то до конца недели заморозки не отступят;

запотели окна в доме - к потеплению;

птицы собираются в большие стаи - к суровым дням и метелям.

Погода 6 февраля будет пасмурной и холодной, возможно со снегом в некоторых областях.

У кого день ангела сегодня

По новому стилю День ангела 6 февраля отмечают Александр, Анатолий, Арсений, Василий, Дмитрий, Иван, Максим, Севастьян, Юлиан, Ян, Кристина, Мария, Марфа.

По старому стилю праздник 6 февраля наступает у Дениса, Ивана, Николая, Павла, Тимофея, Яна, Ксении, Оксаны.

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