Какой церковный праздник отмечают верующие 4 февраля по новому и старому стилю, что нельзя делать и у кого именины.

4 февраля по новому церковному календарю православные вспоминают святого Николая Исповедника. В народе - день Николы Студеного. О чем молиться святому, запреты и приметы дня, что отмечают в православной церкви 4 февраля по старому стилю - рассказываем в материале.

4 февраля 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

4 февраля (17 февраля по старому стилю) - день памяти святого Николая Исповедника, или Николая Студита.

Николай родился в VIII веке на острове Крит. В десятилетнем возрасте родители отправили его в Студийский монастырь в Константинополе, где был иноком его дядя - блаженный Феофан. Николай отучился при монастыре, а затем постригся в монахи. В то время император Византии Лев V Армянин начал гонения на священников, монахов и верующих. Николая тоже арестовали и бросили в тюрьму. На свободу он вышел только после восхождения на престол императрицы Феодоры - именно она вернула иконопочитание.

Видео дня

После Николай был избран настоятелем Студийского монастыря, однако через несколько лет ему пришлось уйти из него - из-за нового распутного императора Михаила Третьего. Святому пришлось скитаться семь лет, пока его не схватили и не вернули в монастырь, где он оказался в плену. Освободили только после смерти императора, при новом правителе Николай Студийский снова стал настоятелем монастыря.

За исповедническую жизнь святого называют Николай Исповедник. Он получил дар исцелений от Бога, который остался и после его смерти.

Праздник 4 февраля по старому стилю - день памяти апостола от 70-ти Тимофея. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 22 января.

О чем говорят приметы на 4 февраля

Приметы дня расскажут о погоде и будущем урожае:

лес почернел - к оттепели;

иней в этот день - будет хороший урожай;

туман высоко - к хорошей погоде, а если опустился на землю - к оттепели и снегу;

еловые ветки гнутся - к метели, распрямляются - к хорошей погоде.

В народном календаре 4 февраля - праздник Никола Студеный, Николай-студенит. Так его прозвали не только по имени святого, но и потому, что обычно в эти дни был снег и мороз. В народе говорят: "На Студеного Николу снегу навалит гору".

Что нельзя делать 4 февраля

Что сегодня нельзя делать:

желать зла, завидовать;

отказывать в помощи;

обижать животных;

бездельничать.

По народным приметам на Николу Студеного не советуют ходить в лес - в это время начинаются так называемые "звериные свадьбы", поэтому есть вероятность встретить диких зверей. Не следует также отправляться в дальнюю дорогу - она будет неудачной, и стричься.

Что можно делать 4 февраля

Николаю Исповеднику, поскольку святой имел дар целительства, молятся о здоровье, исцелении от болезней, читают молитвы от встречи с диким зверем, просят благополучия.

В этот день занимаются исключительно домашними делами, а также посвящают время уходу за домашними животными.

4 февраля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Алексей, Андрей, Анна, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Кирилл, Мария, Михаил, Николай, Пётр, Сергей, Фёдор, Юрий.

Ранее мы публиковали полный церковный календарь на февраль 2024 с праздниками на каждый день по новому стилю.

Вас также могут заинтересовать новости: