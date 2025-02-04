Дата 4 февраля известна несколькими праздниками и интересными народными обычаями.

Сегодняшняя дата примечательна уникальными народными традициями и запретами. Мы разобрались, какой праздник 4 февраля отмечается в Украине и в мире, чего нельзя делать и кто из знаменитостей родился в эту дату.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю праздник сегодня - церковный день памяти святого Николая Студита. Ему принято молиться об исцелении болезней. По старому стилю верующие чтят апостола от 70-ти Тимофея. Читайте в другой нашей статье подробности о том, какой церковный праздник сегодня наступает у христиан.

Какой сегодня праздник в Украине

Официальных торжеств в нашей стране нет. Народный праздник сегодня в Украине - Николай Студит или Николай Зимний.

Видео дня

Из выдающихся украинцев в эту дату родились фольклорист Климент Квитка, психолог Степан Балей, футболист Олег Протасов, герой Небесной Сотни Василий Аксенин, герой боев за Донецкий аэропорт Сергей Колодий.

Какой сегодня праздник в мире

В мире отмечается 4 февраля праздник Всемирный день борьбы против рака. Цель этой памятной даты - распространять знания о симптомах онкологии и находить новые способы ее лечения. Доказано, риск появления опухолей можно уменьшить, если вести здоровый образ жизни и отказаться от вредных привычек.

День борьбы с раком это хороший повод пройти медицинское обследование, например, маммографию женщинам. Ежегодная диагностика поможет выявить болезнь на ранней стадии.

Также в мире отмечаются сегодня праздники День человеческого братства, День создания вакуума, Всемирный день онколога, День неандертальца, День благодарности почтальонам.

Из знаменитостей мира 4 февраля родились писатель Франсуа Рабле, писательница Божена Немцова, астроном Клайд Уильям Томбо, музыканты Джон Стил, Элис Купер и Кевин Вассерман.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названием Николай Студеный. В давние времена очень часто в эту дату ударяли лютые морозы с метелями. Издавна этот день считается опасным для путешествий - наши предки считали, что в дороге может случиться неприятность или нападение диких животных. Праздник проводили дома за бытовыми делами.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно помнить, какой сегодня праздник наступает в народе, чтобы знать о его запретах. В эту дату нельзя ходить в дикие места - лес, горы, заброшенные участки. Не стоит одеваться не по погоде, поскольку высок риск заболеть. В целом это неудачный день для поездок.

4 февраля известны такие погодные приметы:

если в течение дня усиливается мороз, то ждите похолодания;

окна вспотели - к потеплению;

если домашние животные беспокойно себя ведут, то будет метель;

иней на деревьях предвещает большой урожай зерновых.

Погода 4 февраля принесет похолодание и ночные заморозки. Днем возможен мелкий дождь или мокрый снег.

У кого день ангела сегодня

По новому стилю День ангела 4 февраля наступает у обладателей имен Александр, Алексей, Андрей, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Егор, Ибрагим, Иван, Иосиф, Кирилл, Михаил, Николай, Остап, Петр, Серафим, Сергей, Теодор, Федор, Юрий, Ян, Анна, Екатерина.

По старому стилю праздник 4 февраля отмечают Гавриил, Георгий, Егор, Ефим, Иван, Иосиф, Леон, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей, Эммануил, Яков, Ян.

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