Рассказываем, какой церковный праздник отмечают православные 22 января по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

22 января по новому церковному календарю православные вспоминают святого апостола от 70-ти Тимофея. В народном календаре - Тимофеев день. Рассказываем о традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 22 января (4 февраля по старому стилю) - день памяти апостола от 70-ти Тимофея, ученика апостола Павла и первого епископа Эфеса.

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Апостол Тимофей жил I веке, был родом из города Листры в Малой Азии. Однажды к ним в город с проповедью христианства пришли апостолы Павел и Варнава. По молитве святого Павла исцелился хромой от рождения юноша, после чего многие жители уверовали в Христа и крестились, среди них - и Тимофей с матерью Евникой и бабкой Лоидой.

Тимофей стал ревностным учеником апостола Павла, а в скором времени - его спутником и помощником в проповедях. Апостол Павел называл Тимофея своим сыном, а через 15 лет рукоположил его во епископа Эфесской Церкви.

Святой Тимофей закончил свою жизнь мученически: когда в Эфесе язычники совершали праздник в честь идолов, апостол пытался остановить их и проповедовать веру во Христа. Язычники в ярости набросились на святого и побили камнями. В IV веке святые мощи апостола Тимофея перенесли в Царьград (он же Константинополь, а ныне Стамбул), в храм Святых Апостолов.

Также 22 января по новому стилю в церкви почитают память преподобномученика Анастасия Персянина и преподобномученика Анастасия Печерского, диакона.

Какой церковный праздник 22 января по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - мученика Полиевкта и преподобного Евстратия. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 22 января

Замечено, что на Тимофея морозы крепче, чем на Крещение, поэтому их и прозвали тимофеевскими. По приметам дня судят о погоде и урожае:

стекла в доме "запотели" - к потеплению;

на окнах появились морозные узоры - холода будут еще долго;

снегопад на Тимофея - к хорошему урожаю зерновых, а солнце - к ранней весне.

В народе 22 января - праздник Тимофей-полузимник. Свое название он получил за то, что этот день считается серединой зимы.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 22 января, как и в любой другой, нельзя злословить, желать зла, мстить, ругаться, обижать кого-либо, а также отказывать в помощи. Церковь порицает лень, ненависть, зависть, жадность, отчаяние.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: бездельничать и отправляться в дальнюю дорогу - может быть неудачной, и выносить мусор - с ним уйдет счастье.

Что можно делать 22 января

В православный праздник сегодня обращаются к святому апостолу Тимофею - ему молятся о здоровье, даровании сил, помощи в делах, укреплении веры и наставлении на путь истинный.

По народным обычаям дня сегодня заведено помогать чем-то своим родственникам - это обеспечит благополучие в семье.

Кто отмечает день ангела 22 января

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Анастасия, Ефим, Тимофей, Макар, Петр, Николай, Иван, Гавриил.

По старому стилю день ангела у Петра, Захара, Филиппа, Антонины.

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