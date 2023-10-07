Какой завтра праздник отмечают верующие, главные запреты дня и у кого именины.

8 октября по новому церковному календарю вспоминают Пелагию Антиохийскую. В народном календаре - Палашки. Кого почитают в этот день по старому стилю, что можно и нельзя делать, а также приметы дня - рассказываем в материале.

8 октября 2023 - какой завтра церковный праздник по новому и старому календарю

8 октября (21 октября по юлианскому календарю) - день памяти Пелагии Антиохийской. Пелагия жила в III веке, в Антиохии. Она была невероятно красива, работала танцовщицей и вела вольный образ жизни. За красоту ее прозвали Маргарита, что в переводе значит "жемчужина".

Однажды в Сирию, на собор епископов, приехал епископ Нонн. Увидев богато разодетую и безумно красивую девушку, он был поражен не только ее внешностью, но и манерами, далекими от христианства. Епископ молился за Пелагею всю ночь, и на следующий день она пришла в церковь. Послушав проповедь епископа, девушка решила креститься. После этого она раздала свое богатство нищим, а сама ушла в мужской монастырь на Елеонской горе и постриглась в монахи под видом юноши. Там святая Пелагея провела всю жизнь до самой смерти. Мощи святой находятся в Иерусалиме, в Елеонской пещере.

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Церковный праздник 8 октября по старому стилю - день памяти преподобной Евфросинии Александрийской. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 25 сентября.

Приметы на 8 октября

Приметы дня говорят о том, какой будут погода в ближайшее время и зима:

хорошая погода в этот день - такая будет еще стоять три недели;

северный ветер - к холодной зиме, южный - будет теплая зима, западный - снежная;

с деревьев еще не опали листья - зима придет нескоро.

В народном календаре 8 октября - праздник Палашка, Ознобицы, Починки. На улице становилось все холоднее, поэтому традиционно в это время было принято чинить зимнюю одежду. Очень важно было не оставлять дырки в карманах, иначе из дома уйдут деньги.

Что нельзя делать 8 октября

Что сегодня нельзя делать:

лениться и бездельничать - строго запрещено;

сплетничать и вести бессмысленные разговоры;

скандалить, сквернословить;

рассказывать плохие сны до захода солнца - иначе сбудутся.

Один из особых запретов дня: нельзя рубить старые деревья. По поверьям, в них живут души умерших, которые мучаются - от этого деревья скрипят на ветру. Если срубить такое дерево, то весь год будешь страдать от боли в костях.

Что можно делать 8 октября

Святой Пелагее молятся о спасении души тех, кто ведет неправедный образ жизни, просят наставить на путь истинный пьяниц и наркоманов. Помогает также святая в тяжелых болезнях и принять решение в сложной ситуации.

В этот день достают из шкафов зимние вещи, а летние прячут до следующего года. Всю консервацию, соленья, заготовки заносят в кладовки и погреба.

8 октября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Таисия, Татьяна, Петр, Виктор, Николай, Владимир, Иван, Дмитрий, Павел, Василий.

Ранее мы публиковали православный календарь на октябрь 2023 с датами по новому стилю.

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