Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 25 сентября по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

25 сентября по новому церковному календарю вспоминают преподобную Евфросинию Александрийскую. О традициях и приметах 25 сентября и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - в материале.

25 сентября 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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25 сентября по новому церковному календарю (8 октября по старому) - день памяти святой Евфросинии Александрийской.

Преподобная Евфросиния родилась в V веке в Александрии, в богатой и знатной семье. Ее отец, Пафнутий, был христианином. В 18 лет девушку решили выдать замуж, но Евфросиния хотела стать монахиней. Она тайно приняла постриг и ушла из отцовского дома. Но побоялась, что ее найдут в женском монастыре, поэтому назвалась Измарагдом и пошла в мужской. Там Евфросиния провела 38 лет. Ее отец очень скучал о дочери, но находил утешение в беседах с иноком Измарагдом.

Перед смертью Евфросиния Александрийская призналась отцу, что она на самом деле его дочь. Отец похоронил ее, раздал все свое имущество бедным, а сам тоже принял монашеский постриг. Следующие 10 лет, до самой смерти, он жил в келье Евфросинии.

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25 сентября по новому стилю отмечают также день памяти святого и чудотворца преподобного Сергея Радонежского.

Церковный праздник 25 сентября по старому стилю

Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в день памяти священномученика Автонома Италийского, епископа.

О чем говорят приметы на 25 сентября

По приметам дня ориентируются, какими будут погода и зима:

если на деревьях уже нет листвы - к ранней зиме;

ясный день - хорошая погода установится надолго;

заморозки в этот день - в следующем году будет хороший урожай ржи;

первый снег выпал - к урожаю пшеницы;

гром слышен - к теплой осени, ливень пошел - к затяжной зиме.

В народном календаре 25 сентября - праздник Сергей Капустник или Курятник. В этот день традиционно заготавливали капусту на зиму.

Что нельзя делать 25 сентября

Сегодня, как и в любой другой день, Церковь не одобряет ссор, сквернословия, сплетен, клеветы и осуждения, выступает против зависти, жадности, мести и отчаяния. Не следует отказывать тем, кто просит о помощи.

Народные приметы дня запрещают лениться и бездельничать, нельзя устраивать пересуды, дрязги и разборки ипроходить мимо протянутой руки.

Что можно делать 25 сентября

У преподобной Евфросинии просят об исцелении болезней, как физических, так и духовных, а также помощи в принятии решения.Чудотворец Сергей Радонежский помогает в учебе, судебных тяжбах, исцелении и разрешать сложные жизненные ситуации.

День считается благоприятным для засолки капусты, в которую добавляется четверговая соль - по народным поверьям капуста после этого будет необыкновенной вкусной, и денег в доме заметно прибавится. Традиционно в это время также пекут пирожки с капустой.

Издавна считается, что сегодня нужно сделать как можно больше добрых дел.

25 сентября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Сергей, Александр, Афанасий, Герман, Евгений, Максим, Николай, Остап, Павел, Прохор, Роман, Ефросинья.

По старому стилю именины празднуют Алексей, Афанасий, Даниил, Иван, Николай, Семен, Федор, Юлиан.

Ранее мы публиковали церковный календарь на сентябрь 2024 с датами по старому и по новому стилю.

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