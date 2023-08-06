Какой завтра праздник отмечают верующие и главные запреты дня.

7 августа церковь почитает Успение праведной Анны - матери Богородицы. В народе день прозвали Анна Летняя. От его традициях, народных приметах и запретах на церковный праздник - рассказываем в материале.

7 августа 2023 - какой завтра церковный праздник и дата по новому стилю

По преданию Анна родилась в I веке до н.э. в Вифлееме, а Она была замужем за Иоакимом, детей у них не было.

Известен случай, когда Иоакиму во время большого праздника запретили принести жертву Богу - потому что у него нет детей. Мужчина сильно расстроился, ушел в пустыню и стал там молиться. К нему явился ангел и рассказал, что его супруга скоро родит дочь. Эту же весточку ангел принес и Анне.

Видео дня

По указанию ангела дочку при рождении назвали Марией. Анна была заботливой мамой, в три года они ввели дочку в храм Господень и оставили там на воспитание. Согласно преданию, через пять или шесть лет умер Иоаким (ему было 80 лет), а еще через два года, 7 августа (25 июля) в возрасте 79 лет - Анна. Умерла она в Иерусалиме, в I веке нашей эры. Хотя в католической версии Анна прожила дольше и помогала Богородице с маленьким Иисусом.

Похоронили Анну в Иерусалиме, а во времена правления императора Юстиниана II (710 год) ее мощи и мафорий (покрывало) перенесли в Константинополь. Ныне частицы ее мощей находятся в разных храмах мира.

Народные приметы на 7 августа

Приметы этого дня говорят о том, какой будет зима:

холодно утром - зима тоже будет холодной;

дождь в этот день - зима будет снежной;

какая погода до обеда - такой зима будет до декабря, какая после обеда - такая будет с января;

много желудей - к теплой зиме;

роса утром в поле замерзла - зима будет очень суровой.

В народном календаре 7 августа - праздник Анна Летняя или Анна Холодница. С этого дня утром становится все холоднее - дело идет к зиме.

7 августа - что сегодня нельзя делать

На праздник Успение праведной Анны есть несколько запретов:

нельзя сквернословить ссориться и ругаться, особенно со старшими - к беде;

запрещается лениться и праздно проводить время;

нельзя отказывать в помощи;

нельзя злоупотреблять алкоголем;

не следует болтать попусту - не к добру.

Народные приметы говорят о том, что в этот день не следует оставлять маленьких детей без присмотра - нечисть может напугать.

Что можно делать 7 августа

Праведная Анна - покровительница брака и рожениц, а также всех бедных, домохозяек. В этот день святой нужно помолиться, чтобы Бог послал детей тем, у кого их нет, а также попросить о семейном счастье, здоровье детей.

Хорошо на этот церковный праздник играть свадьбы и крестить детей - брак будет счастливым, а ребенок обретет защиту на небесах.

В этот день принято начинать копать картошку. Она же была и главным блюдом этого дня - чем больше блюд из нее приготовишь, тем богаче будет год. Также в старину в этот день ходили за грибами и ягодами.

Ранее мы публиковали полный православный календарь на август 2023 - что и когда отмечаем по нынешнему и новому стилю.

Вас также могут заинтересовать новости: