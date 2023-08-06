Народный праздник 7 августа известен под названиями Анна Летняя, Анна Зимоуказательница, Холодница.

Православная церковь 7 августа отмечает Успение праведной Анны, матери Богородицы и бабушки Иисуса Христа. Этот день называют Анна Летняя, поскольку память святой также чтят 22 декабря, в день зачатия Богородицы Анной.

В народный праздник 7 августа гадали, какой будет зима. Если день выдался жарким или холодным, то такой же будет погода зимой. По давним верованиям, праведная Анна насылает на землю первые за лето заморозки и напоминает людям, что скоро будет осень.

Праздник 7 августа наши предки посвящали выкапыванию картошки. Верили, что собранный в этот день картофель будет особенно вкусным, а если положить его в погреб, то пролежит до самой весны. На ужин в этот день готовили блюда из картофеля - драники, пюре, картофельный суп. Верили, что картофельные блюда в этот день добавят здоровья и привлекут богатый урожай.

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Также день считается удачным для сбора грибов в лесу.

Наши предки в народный праздник 7 августа чтили лошадей. Их не выводили на работу, а баловали свежей зеленью и солью. В конюшне проводили уборку и ремонт. Лошадям в этот день меняли подковы и завязывали красивые ленты на гриве.

Дата 7 августа считается очень счастливой для свадьбы и венчания. А ребенок, которого покрестили в этот день, вырастет здоровым и счастливым.

7 августа - знак Зодиака

Рожденные люди 7 августа по знаку Зодиака Львы. Именинники этого дня всегда знают, чего хотят от жизни, и никогда не отступают от своих целей. Никогда не стоит стоять у них на пути. Рожденные 7 августа люди умеют скрывать свои эмоции и мастерски лгут, хотя не любят этого делать. Очень любят животных и в целом природу.

Что нельзя делать 7 августа

В этот день не стоит лениться, бездельничать, заниматься бесполезными вещами и вести пустые разговоры.

На Анну Холодную с давних времен считается плохой приметой есть мясо. Наши предки считали, что если сегодня наестся мяса, то потом 9 дней будет болеть живот. А если весь день есть постную пищу, то святая Анна благословит такого человека.

Нельзя ссориться с родными и вспоминать старые обиды, иначе отношения надолго испортятся.

7 августа нельзя нагружать лошадей и ездить на них, а также ругать и обижать этих животных.

Не стоит заниматься ремонтом обуви и одежды сегодня - вещь долго не прослужит.

День неудачен для торговли. Не рекомендуется назначать важные сделки и совершать крупные покупки, а также торговаться.

Приметы погоды 7 августа

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если капуста уже полностью созрела, то осень в этом году будет ранней.

Роса на траве замерзла - к очень холодной зиме.

Черемуха много плодоносит - к ранней и прохладной осени.

Если у моркови поникла ботва, то скоро похолодает.

Ночь с 7 на 8 августа холодная и мокрая - зима в этом году будет ранней и морозной.

Аисты собираются большой стаей - скоро наступит осень.

Чем выше муравейники, тем холоднее будут осень и зима.

Если день дождливый, то в августе часто будут дожди. Но если после дождя появилась радуга, то месяц будет засушливым.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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