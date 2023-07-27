Какой завтра праздник отмечают верующие и главные запреты дня.

28 июля православные отмечают великие праздники - день памяти святого равноапостольного князя Владимира и День крещения Руси. Также в этот день вспоминают мучеников Кирилла и Иудиту. В народном календаре - день Кирика и Улиты. О традициях и запретах на церковный праздник, а также о народных приметах дня - рассказываем в материале.

28 июля 2023 - какой завтра церковный праздник и дата по новому стилю

У Иулиты и ее сына Кирика довольно грустная история. Они жили в Иконии (современная Турция), в III-IV веках. Это были времена правления императора Диоклетиана, когда повсеместно шли гонения на христиан. Иулита рано потеряла мужа, но не стала снова выходить замуж, решив посвятить себя Богу и христианской вере.

Ей, как и многим другим христианам, пришлось бежать с 3-летним сыном из города. Она оставила все свое имущество и ушла в сопровождении двух рабынь. Какое-то время женщина жила как нищая странница, но вскоре ее рассекретили и привели на суд. Иулиана не испугалась и открыто заявила, что исповедует христианство. За это ее стали бичевать. Маленький сын плакал, а после тоже заявил, что он христианин. Ребенка сбросили с высокого помоста, а Иулиту подвергли пыткам и казнили. Мучеников тайно похоронили рабыни, а во времена царя Константина их мощи нашли. В честь Иулиты и Кирилла в Константинополе основали монастырь.

Видео дня

День памяти князя Владимира, День крещения Руси и мучеников Кирилла и Иудиту вспоминают 28 июля по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю (с 1 сентября 2023 года) почитать их будут 15 июля.

Народные приметы на 28 июля

Приметы дня говорят о погоде в ближайшее время и какой будет осень:

дождь с утра - днем установится хорошая погода;

липа пожелтела - осень будет ранней;

туман выпал вечером - на следующий день будет дождь.

В народе 28 июля прозвали Кирики-мокродырики, так как в этот день часто идет дождь. Но если стоит солнечная погода, то говорят, что "на Владимира Красно Солнышко солнце краснее светит".

28 июля - что сегодня нельзя делать

В этот день есть несколько строгих запретов и предупреждений:

запрещено сквернословить, браниться и ссориться;

не следует делать генеральную уборку в доме, начинать ремонт, строительство - дела не заладятся;

нельзя выходить на работу в поле и на огород - во-первых, вероятен дождь, а во-вторых, существует поверье, что там гуляет нечисть;

запрещено пользоваться острыми предметами - ножницами, пилой, топором, косой - есть риск пораниться;

не нужно на этот день намечать свадьбу.

Матушка Улита считается женской заступницей, поэтому 28 июля не следует работать женщинам, но мужчин этот запрет не касается.

Что можно делать 28 июля

Утром можно зажечь свечу и помолиться, если есть возможность - пойти в храм, попросить мира, Божьей благодати и поблагодарить за все, что есть. Также нужно натощак выпить святой воды и окропить ею дом и хорошо проветрить его, чтобы защитить от всего недоброго. Этот день старались проводить с детьми, обучая их жизненным премудростям.

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