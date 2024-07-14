Какой церковный праздник отмечают 15 июля по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

15 июля по новому церковному календарю православные верующие вспоминают святого равноапостольного князя Владимира и его крещение Руси. О традициях и приметах 15 июля и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

15 июля 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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15 июля по новому церковному календарю (28 июля - по старому) - день памяти святого равноапостольного князя Владимира.

Киевский князь Владимир родился около 960 года. Он был внуком великой княгини Ольги и сыном князя Святослава. В 970 году Святослав поделил между тремя сыновьями землю: Ярополку отдал Киев, Олегу - Овруч, Владимиру - Новгород. Из-за коварных замыслов старшего брата Владимиру сначала пришлось бежать к варягам, но потом он собрал дружину, вернулся и в 978 году отобрал у Ярополка киевский престол.

Изначально Владимир был язычником, у него был свой гарем. Но когда он решил жениться на византийской царевне Анны, то Константинополь согласился с условием, что князь примет крещение. Владимира крестили в Херсонесе, при крещении нарекли Василием. Вместе с ним обряд крещения прошли его сыновья, слуги, жены, от которых Владимир после женитьбы на царевне отказался.

В 988 году князь с супругой Анной вернулся в Киев и вскоре в водах Днепра произошло историческое крещение, наложившее отпечаток на все последующие эпохи. После этого Владимир стал возводить православные церкви, заложил первый каменный храм Успения Пресвятой Богородицы (Десятинную церковь), куда перенес мощи своей бабушки Ольги, а позже похоронил супругу. Во время правления князя возвели в Киеве храм Софии и кафедральный собор Пресвятой Богородицы.

В 1013 году против князя затеяли заговор его же сыновья. Владимир хотел было проучить их и решил пойти походом, но заболел и умер. Это произошло 15 июля 1015 года в резиденции в Спас-Берестове (в эту дату и отмечают день памяти). Владимира тайно похоронили в Десятинной церкви.

Князя Владимир за его заслуги называют Великим, а также Владимир Красное Солнышко - он был добр и милостив, разделял трапезу с нищими, отправлял им еду. В какой-то момент князь даже отказался от смертной казни, мол, "не казню - греха боюсь".

Великий князь Владимир в историю вошел как креститель Руси. К лику святых он причислен как равноапостольный.

Церковный праздник 15 июля по старому стилю

15 июля по старому календарному стилю - Возложение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.

О чем говорят приметы на 15 июля

По приметам дня можно узнать погоду в ближайшее время и осенью:

с утра дождь пошел - днем будет хорошая погода;

на липе листья уже пожелтели - к ранней осени;

туман вечером - завтра жди дождя.

В народном календаре 15 июля - праздник под названием Владимиров день, а также Кирики-мокродырики, в честь святых мучеников Кирика и Иулиты, память которых также совершается в этот день. В народе заметили, что 15 июля часто идет дождь, а если стоит солнечная погода, то говорят: "На Владимира Красно Солнышко солнце краснее светит".

Что нельзя делать 15 июля

15 июля, как и в другой день, церковь выступает против сквернословия, ссор, зависти, жадности, клеветы, сплетен, злобы, мести и уныния. Нельзя отказывать в помощи просящему.

Народные приметы дня не советуют женщинам делать уборку в доме, работать в саду и на огороде, не следует также начинать ремонт или строительство - дела не заладятся. Запрещается в этот день пользоваться острыми предметами - ножницами, пилой, топором, косой - по приметам есть большой риск пораниться.

Что можно делать 15 июля

У святых дня просят укрепить веру, мира, Божьей благодати. К святому Владимиру обращаются с молитвами об исцелении от болезней, в частности, от заболеваний глаз. Согласно преданию, князь мог ослепнуть, но после того, как крестился, то выздоровел. Также у Владимира просят защиты от врагов, мудрости и помощи решить внутренние проблемы в государстве. Равноапостольный считается покровителем всех, кто носит это имя.

Народные приметы советуют в этот день выпить натощак святой воды и окропить ею дом, чтобы защитить его от недоброго.

15 июля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Василий, Владимир, Петр.

По старому стилю именины у Арсения, Фотия.

Ранее мы публиковали церковный календарь на июль 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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