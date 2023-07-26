Какой завтра праздник отмечают православные и главные запреты дня.

27 июля в православной церкви почитают святого апостола от семидесяти Акилу. В народе день получил название Акилов, или Дозоры. Кем был этот святой, о чем ему молиться, народные приметы и запреты на церковный праздник - в материале.

27 июля 2023 - какой завтра церковный праздник и дата по новому стилю

Апостолы от семидесяти - это последователи Иисуса, которые проповедовали его учение в I веке (кроме 12 апостолов и апостола Павла).

Апостол Акила был иудеем и жил в Риме, но при императоре Клавдии попал в немилость и его изгнали из города. Тогда он вместе с супругой Прискиллой поселился в Коринфе. Там они изготавливали палатки и шатры для путешественников, торговцев, моряков и там же познакомились с апостолом павлом. Он на какое-то время остановился в доме Акилы, помогал им в работе и рассказал о православии. Акила и Прискилла крестились, после переехали в Эфес, а затем в Рим. Везде, где останавливались Акила с женой, они проповедовали православие, а их дом становился местом для встречи христиан. Но язычники не смогли с этим смириться - они схватили супругов, бросили в тюрьму, а после долгих пыток казнили их. Мощи великомучеников покоятся в храме мученицы Приски, в Риме.

Видео дня

Святых вспоминают 27 июля по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю (с 1 сентября 2023 года) почитать их будут 14 июля.

27 июля - народные приметы

По погоде этого дня судили, какой будет осень:

солнце в тучах на рассвете - днем пойдет дождь;

дождь в этот день - еще неделю будет лить;

слышно глухой гром - будет небольшой дождь, а если гром сильный - то жди затяжного ливня;

сухо и ясно 27 июля - осень будет теплой, а если идут дожди - короткой и холодной.

В народном календаре 27 июля - праздник Акилы, Акила Соломенный. В это время в поле обычно жали рожь, и женщины обвешивали себя пучками соломы - считалось, что она помогает от болей в спине. Также день называли Дозоры - погода была непостоянной и, чтобы не потерять урожай из-за внезапно налетевшей бури и дождя, в поле выставляли дозорного. При первой же опасности он звал всех на помощь.

27 июля - что сегодня нельзя делать

В этот день есть несколько запретов:

запрещается выбрасывать остатки еды со стола - это к бедности;

нельзя поднимать найденные деньги - останешься с пустым кошельком;

не следует стоять против ветра - выдует удачу.

Также нельзя оставлять открытыми настежь двери - верили, что таким образом в дом может проникнуть всякая нечисть.

Что можно делать 27 июля

У святых просят силы духа, чтобы выжить и выстоять во всех жизненных невзгодах. В этот день следует обязательно сделать какое-то благое дело - тот, кто сделает до заката солнца хотя бы одно, вскоре получит подарок от судьбы. Природа в этот день обладает целительной силой - можно отправляться за город, или идти в лес за грибами, как это делали наши предки.

Ранее мы публиковали православный календарь на июль 2023 с праздниками по нынешнему и новому календарю.

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