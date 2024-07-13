Какой церковный праздник отмечают 14 июля по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

14 июля по новому церковному календарю православные верующие вспоминают святых отцов шести Вселенских соборов, а также преподобного Стефана Махрищского, прозванного Чудотворцем. О традициях и приметах 14 июля и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

14 июля 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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14 июля по новому церковному календарю (27 июля - по старому) - день памяти святых отцов шести Вселенских соборов.

Вселенские соборы - это собрания предстоятелей и представителей всех поместных церквей. Церковь созывала собор, когда нужно было разрешить какой-либо спорный вопрос или проблему, выработать определенный общий подход или видение. Постановления, принятые на соборе, записывались в Книгу канонов (правил) и впоследствии принимались церковью в качестве учения.

Иногда случалось, что под жестким давлением императора или влиятельного епископа участники соборов принимали решения, которые противоречили евангельской истине и церковному преданию - со временем такие соборы церковью отвергались.

Всего православная церковь признает семь святых Вселенских соборов:

Никейский I - 325 год, против ереси Ария;

Константинопольский I - 381 год, против ереси Македония;

Эфесский - 431 год, против ереси Нестория;

Халкидонский - 451 год, против ереси монофизитов;

Константинопольский II - 553 год, "О трех главах";

Константинопольский III - 680-681 годы, против ереси монофелитов;

Никейский II - 787 год, против ереси иконоборцев.

Празднование святым отцам шести соборов объясняется тем, что седьмой собор был признан Вселенским таковым на Поместном Константинопольском Соборе в 879-880 годах, тогда как каждый из предыдущих шести - утвержден Вселенским на следующем за ним.

Смысл особого почитания святых отцов Вселенских соборов в том, что только соборы обладали даром выносить непогрешимые определения в области христианской веры и церковного благочестия в кризисные моменты церковной истории. Также церковь никогда не отступает от прежних догматических определений, выработанных церковных канонов и не заменяет их новыми.

Память святых отцов шести Вселенских соборов отмечают в воскресенье, ближайшее к 16 июля, поэтому у праздника нет фиксированной даты.

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Преподобный Стефан родился и воспитывался в Киеве. В молодом возрасте он принял монашество в Киево-Печерском монастыре и несколько лет провел там. В поисках уединения для полного молчания Стефан вместе со своими последователями отправился на север и основал скит возле местечка Махрищи (Московщина) в 1358 году. Но был вынужден на некоторое время оставить его из-за неблагосклонного отношения к нему соседних землевладельцев. Позже он вернулся сюда, там и умер в глубокой старости. Его мощи оказались нетленны.

Святой Стефан отличался особым отношением к людям и животным и стремился каждому помочь. Известен он своими чудесами, за что и прозвали его - Чудотворец. Он исцелял от паралича, эпилепсии и немоты.

Церковный праздник 14 июля по старому стилю

14 июля по старому календарному стилю - день памяти бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана.

О чем говорят приметы на 14 июля

По приметам дня можно узнать погоду в ближайшее время, а также судить о том, какой будет осень:

если на расвете солнце в тучах - жди днем дождя;

дождь пошел в этот день - еще неделю будет лить;

глухой гром слышен - к небольшому дождю, а ели гром сильный - будет затяжной ливень;

сухо и ясно 14 июля - к теплой и погожей осени, а если день дождливый - осень будет холодной и короткой.

В народном календаре 14 июля - праздник Стефана Чудотворца. Также день называли Дозоры и с ним связан интересный обычай: так как погода была непостоянной, то, чтобы не потерять урожай из-за внезапной бури и дождя, в поле выставляли дозорного. Он при первой же опасности звал на помощь.

Что нельзя делать 14 июля

Сегодня, как и в любой другой день, церковь выступает против сквернословия, ругани, зависти, жадности, клеветы, сплетен, злобы, мести и уныния.

Народные приметы запрещают выбрасывать остатки еды со стола - это к бедности, а также не следует поднимать найденные деньги - останешься с пустым кошельком.

Что можно делать 14 июля

У святых отцов просят укрепить веру и силы духа, чтобы выжить и выстоять в жизненных невзгодах. Также наши предки верили, что одна молитва святому Стефану Махрищскому способствует исполнению любого желания, а также исцелению от тяжких недугов.

По народным поверьям в этот день следует обязательно сделать какое-то благое дело - тогда вскоре получишь подарок от судьбы. Природа 14 июля обладает целительной силой - можно отправляться за город или идти в лес за грибами, как это делали наши предки.

14 июля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Иван, Ираклий, Константин, Николай, Петр, Степан, Федор.

По старому стилю именины у Ангелины, Демьяна, Кузьмы, Петра.

Ранее мы публиковали церковный календарь на июль 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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