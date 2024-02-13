Какой церковный праздник отмечают 14 февраля по новому и старому стилю, что нельзя делать и у кого именины.

14 февраля по новому церковному календарю православные вспоминают святого равноапостольного Кирилла, который вместе с братом Мефодием создал первую славянскую азбуку. В народе - праздник Кирилл Весноуказчик. Рассказываем о запретах и приметах дня и что отмечают в православной церкви 14 февраля по старому стилю.

14 февраля 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

Кирилл, которого от рождения звали Константин, родился в византийском городе Солуни (это нине город в Греции Фессалоники). В 12 лет мальчик остался сиротой, воспитывал его логофет Феоктист (чиновник в канцелярии патриарха). Кирилл получил хорошее образование и решил посвятить свою жизнь служению Богу.

Сначала он был хранителем библиотеки собора святой Софии, а затем преподавателем философии в Константинопольском университете. По указу императора ему часто приходилось ездить в дальние поездки - проповедовать христианство. Позже Кирилл переехал жить к брату Мефодию на гору Олимп, где посвятил себя науке. Вокруг братьев собрались единомышленники, все вместе они обдумывали идею создания славянской азбуки.

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В 862 году по просьбе князя Ростислава братьев отправили в Моравию - проповедовать веру на родном языке. Без азбуки это было трудно сделать и правитель поддержал инициативу. Братьям пришлось осилить очень большую работу: они составляли азбуку, обучали ведению богослужения и за 3 года перевели с греческого "Евангелие", "Псалтирь" и другие книги.

После этого Кирилл и Мефодий отправились к папе Римскому, чтобы уладить конфликт из-за азбуки. Богословы того времени считали, что службы должны проводиться только на трех языках - древнееврейском, греческом и латинском, так как ни них сделана надпись на Кресте Господнем. Но братья придерживались мнения, что каждый народ имеет право обращаться к Богу на своем языке. Папе Римскому Адриану II Кирилл передал мощи папы Римского Климента, которые он привез из Херсонеса. Адриан II утвердил богослужение на славянском языке.

В Риме святой заболел, принял схиму и новое монашеское имя - Кирилл. Умер он 14 февраля 868 года, похоронен в церкви Святого Климента в Риме.

Праздник 14 февраля по старому стилю - день памяти мученика Трифона, одного из раннехристианских святых, и предпразднество Сретения Господня.

О чем говорят приметы на 14 февраля

В народе 14 февраля - праздник Кирилл Весноуказчик. По погоде судят о наступающей весне:

если в этот день солнце и тепло - еще будут морозы;

сильный мороз - к знойному лету;

птицы громко щебечут - быть потеплению.

Также считается, что какая погода сегодня, таким будет и август.

Что нельзя делать 14 февраля

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - сквернословить, сплетничать и ругаться. Нужно особенно следить за своими словами, чтобы не сказать лишнего и, не дай Бог, обидеть кого-либо.

Народные приметы не советуют в этот день идти лечить зубы - пользы от этого не будет, а также стричь волосы.

Что можно делать 14 февраля

Перед образом святого Кирилла молятся о помощи в обучении детей. Святой равноапостольный Кирилл - покровитель мужчин и мальчиков, которые носят это его имя.

На Кирилла в старину готовили горячий лечебный сбитень - напиток из трав, патоки, пряностей и меда, который укрепляет здоровье. Особое внимание уделяли сновидениям: считалось, что все сны в ночь на 14 февраля вещие.

14 февраля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Георгий, Кирилл, Константин, Михаил, Фёдор.

Ранее мы публиковали церковный календарь на февраль 2024 с праздниками на каждый день по новому стилю.

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