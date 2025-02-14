14 февраля верующие вспоминают создатели кириллицы, а мире поздравляют влюбленных.

В сегодняшнюю дату влюбленные обмениваются подарками, а верующие молятся равноапостольному Кириллу. Узнайте, какой праздник 14 февраля отмечается в Украине, мире и в православной церкви, чего нельзя делать и как провести день с пользой.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю праздник сегодня - церковный день памяти равноапостольного Кирилла Солунского, одного из создателей славянского алфавита. В честь него названа кириллица. Святому молятся о помощи в обучении, о красноречии и удачном публичном выступлении. По старому стилю верующие вспоминают раннехристианского мученика Трифона.

В другом материале мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник наступает у христиан.

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Какой сегодня праздник в Украине

Официальных национальных торжеств сегодня нет. Неофициально народный праздник сегодня в Украине называется Кириллов день по новому стилю или Трифонов день - по старому.

Из известных украинцев в этот день родились эпидемиолог Овксентий Корчак-Чепуркивский, историк Николай Василенко, художник Георгий Якутович.

Какой сегодня праздник в мире

В мире отмечается 14 февраля праздник День святого Валентина 2025, посвященный влюбленным парам и романтике. В это торжество принято обмениваться открытками-валентинками и ходить на свидания. Также это популярная дата для предложения руки и сердца.

Другие известные сегодня праздники - Международный день дарения книг, День любителей библиотек, День одиночества, Всемирный день исцеления звуком, День колеса обозрения, Европейский день больных эпилепсией.

Из мировых знаменитостей родились 14 февраля создатель колеса обозрения Чарльз Вилсон, математик Эдмунд Ландау, режиссер Алан Паркер.

Что за праздник сегодня по народному календарю

Наши предки называли праздник сегодня Кирилл Весноуказчик. Дата издавна считается успешной для освоения любых навыков и умений, выработки полезных привычек и т.п. Также в этот день, по приметам, под покровительством Бога находятся мужчины. У них будет получаться всё задуманное.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно помнить, какой сегодня праздник наступает у украинцев, чтобы знать о сегодняшних запретах. В этот день нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, особенно мужчинам. Также не стоит давать обещания, которые не сможете выполнить.

Известны следующие погодные приметы этого дня:

снегопад предвещает дождливую весну;

какая погода сегодня, таким будет остаток зимы;

ударил мороз - ждите жаркое и засушливое лето;

если целый день было ясно, а к вечеру появились тучи, то весна будет ранней.

Погода 14 февраля будет облачной и с температурой немного ниже нуля. Есть небольшая вероятность осадков.

У кого день ангела сегодня

По новому стилю День ангела 14 февраля отмечают Георгий, Егор, Ибрагим, Кирилл, Константин, Михаил, Рафаэль, Теодор, Федор.

По старому стилю праздник 14 февраля наступает у обладателей имен Василий, Гавриил, Давид, Николай, Петр, Семен, Тимофей.

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