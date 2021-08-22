Всего выделили 30 квартир, в том числе 6 - для семей ветеранов с Киевщины.

По случаю 30-й годовщины Независимости Украины 30 семей защитников нашего государства из разных регионов получили ключи от квартир.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Отмечается, что сертификаты и ключи от новых квартир вручали одновременно во всех регионах Украины.

В частности, сегодня, 22 августа, на IV Международном волонтерском и ветеранском форуме "Там где мы - там Украина" сертификаты получили шесть семей ветеранов войны с Киевщины.

Во время вручения сертификатов семьям защитников Украины министр развития общин и территорий Алексей Чернышов заявил: "Для меня большая честь стоять здесь рядом с вами. И новые квартиры, которые вы только что получили, это - самое малое, что может сделать для вас государство. Для вас, и для родственников погибших героев. Мы в неоплатном долгу перед вами и вашими родными".

Читайте такжеПациенты с расстройствами психики и поведения смогут получать лекарства бесплатно или с незначительной доплатойIV Международный ветеранский и волонтерский форум, организаторами которого являются Министерство по делам ветеранов Украины и благотворительный фонд "Вернись живым", в этом году состоялся в рамках Всеукраинского форума "Украина 30. Защитники".

Инициатива предоставления квартир защитникам ко Дню Независимости принадлежит президенту Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что семьи шести медиков, умерших от коронавируса, получили страховки.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Татьяна Герасименко