В целом ФСС профинансировал предоставление одноразовой помощи за средства Фонда для семей 152 работников.

Фонд социального страхования (ФСС) выплатил единовременные пособия по общеобязательному государственному социальному страхованию на общую сумму 1 млн 347 тыс. 400 грн шести членам семей работников учреждений здравоохранения, которые умерли в результате острого профессионального заболевания COVID-19.

Помощь в размере 227 тыс. грн выплачена семьям врача-анестезиолога из Житомирской области, врача-хирурга из Одесской области, врача-анестезиолога из Тернопольской области и фельдшера из Хмельницкой области, говорится в сообщении на сайте ФСС.

Помощь в размере 219 тыс. 700 грн профинансирована для семей младшего медицинского брата из Киевской области и семейного врача из Николаевской области.

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В общем ФСС профинансировал предоставление единовременного пособия за счет средств Фонда в соответствии с общеобязательным государственным социальным страхованием для семей 152 работников.

В ФСС напомнили, что размер указанной единовременной помощи составляет 100 размеров прожиточного минимума, установленного на момент наступления страхового случая. С 1 декабря 2020 года размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц планово увеличился с 2197 грн до 2270 грн, соответственно выросли связанные с ним страховые выплаты.

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Автор: Ирина Погорелая