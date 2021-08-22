В поздравлении командующий Объединенных сил союзников альянса в Неаполе адмирал Роберт Берк подчеркнул, что Украина - ценный партнер для НАТО.

Командующий Объединенных сил союзников НАТО в Неаполе, командующий военно-морских сил США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк поздравил Украину с 30-й годовщиной Независимости.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел на своей официальной странице в Facebook.

"В этот день желаем счастливой 30-й годовщины Независимости. Мы в НАТО надеемся на счастливое будущее вместе с Украиной", - отметил Берк.

Он подчеркнул, что Украина является ценным партнером для НАТО.

"Сегодня Украина продолжает противостоять прямым угрозам ее суверенитета и территориальной целостности и может полагаться на полную солидарность НАТО. Украина - ценный партнер НАТО", - сказал Берк.

Читайте такжеВ Мариинском дворце началась встреча Зеленского и МеркельВ поздравлении также было отмечено, что Альянс поддерживает суверенитет Украины, ее территориальную целостность и важные внутренние реформы, которые способствуют укреплению ее безопасности.

Ранее УНИАН уже сообщал, что МИД выразило протест в связи с расширением санкций РФ против граждан Украины.

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Автор: Богдан Слуцкий