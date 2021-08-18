На сегодня 80 тыс. медицинских заключений были автоматически отправлены в Электронный реестр листков нетрудоспособности Пенсионного фонда, а готовыми к уплате уже 36,6 тыс. электронных больничных.

Фонд социального страхования (ФСС) в июле принял на финансирование 1704 заявления-расчеты от работодателей для финансирования пособий по 2867 е-больничным.

Об этом сообщила заместитель директора Исполнительной дирекции ФСС Владислава Хижняк.

"В июле мы получили от работодателей первые заявления-расчеты, которые содержали электронные больничные. На сегодня таких заявлений уже 1704 по почти трем тысячам е-больничных, и ежедневно это количество увеличивается. Медицинские заключения при временной нетрудоспособности формируются в 44% всех заведений охраны здоровья и ФОП, которые получили лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике и осуществляют экспертизу по временной потере трудоспособности", – сказала Хижняк.

Она отметила, что на сегодня 80 тыс. медицинских заключений были автоматически отправлены в Электронный реестр листков нетрудоспособности Пенсионного фонда, а готовыми к уплате уже являются 36,6 тыс. электронных больничных.

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"Готовым к уплате э-больничный становится на следующий день после даты завершения временной нетрудоспособности работника, статус э-больничного автоматически меняется в кабинете страхователя. С этого момента работодатель должен в течение 10 календарных дней назначить работнику материальное обеспечение, если продолжительность больничного свыше 5 рабочих дней или он подлежит оплате за счет средств Фонда с первого дня, в течение 5 рабочих дней после назначения подать в ФСС заявление-расчет для финансирования помощи", – отметила заместитель начальника управления – начальник отдела материального обеспечения Анна Харченко.

Также она отметила, что на период переходной модели в случае беременности и родов врачи должны выдать бумажный листок нетрудоспособности. Формирование медицинских заключений и создание э-больничных по этой причине нетрудоспособности во время переходного периода по внедрению электронных больничных не предусмотрено.

Отдельно Харченко обратила внимание работодателей на доступные механизмы подачи заявлений-расчетов по э-больничным – по состоянию на сегодня подать заявления-расчеты по э-больничным возможно:

● в электронном виде с помощью клиентского специализированного программного обеспечения по применению электронной подписи/печати,

● или на бумажных носителях.

"В кабинете страхователя на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда есть интерфейс подачи заявления-расчета непосредственно из кабинета – однако, на сегодня это лишь наработки визуального интерфейса, функциональная реализация отсутствует. То есть в случае подачи работодателем заявления-расчета через кабинет на сайте Пенсионного фонда такое заявление-расчет не передается в органы Фонда социального страхования и не подлежит оплате. Подать заявление на финансирование материального обеспечения в электронном виде работодатели по – прежнему могут с помощью клиентского специализированного программного обеспечения", - отметила Харченко.

В ФСС напомнили, что Украина постепенно переходит на автоматическое формирование э-больничных вместо выдачи бумажных листков нетрудоспособности. Переходная модель продлится с июня по август этого года.

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Автор: Ирина Погорелая