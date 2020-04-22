Фонд соцстрахования с начала года профинансировал страховые выплаты на 7,4 млрд грн

Выплаты получили 205 тысяч украинцев.

С начала текущего года Фонд социального страхования (ФСС) Украины, с целью обеспечения социальной защиты, компенсации утраченного заработка, оказания финансовой и медицинской помощи, профинансировал выплаты на общую сумму 7,435 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба ФСС.

В частности, на финансирование ежемесячных страховых выплат пострадавшим на производстве и членам их семей фонд направил 2,813 млрд гривень. Для осуществления перерасчета этих выплат на 11% за период с марта этого года, фондом дополнительно направлено 76,9 млн грн.

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«Средства для осуществления увеличенных выплат получили все областные управления, проиндексированные помощи выплачены 205,2 тыс. человек. Также в размере 100% необходимых расходов ФСС профинансировал одноразовые страховые выплаты, предоставление медико-социальных услуг и реабилитационного лечения», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что для предоставления материального обеспечения работающим, в частности, пособий по временной нетрудоспособности и пособий по беременности и родам, ФСС направил 4,375 млрд грн. На сегодня, в частности, профинансированы заявления-расчеты, представленные работодателями по 20 марта.

Кроме того, по информации пресс-службы, расходы по листкам нетрудоспособности осуществлены с увеличением стандартных сроков финансирования на 11 рабочих дней из-за меньшего от прогнозируемого уровня поступлений ЕСВ и недостаточности резерва средств в бюджете фонда на 2019 и 2020 годы.

Как сообщал УНИАН, Фонд социального страхования в первом квартале 2020 года получил больничных на 2,7 млрд гривен.

Кабинет министров Украины увеличил бюджет Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на 500 млн грн для помощи гражданам, оставшимся без работы во время карантина.