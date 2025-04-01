Сообщается, что микроавтобус с 8 украинцами столкнулся с грузовиком.

Четыре женщины из Украины погибли во вторник утром на Южном автобане (A2) в результате ДТП в районе города Нойнкирхен в Австрии, еще четыре человека получили серьезные ранения, сообщает местное издание ORF.

Авария произошла около 06:20 утра. Сообщается, что микроавтобус с 8 украинцами столкнулся с грузовиком.

По данным полиции, в микроавтобусе находились граждане Украины - мужчина-водитель и семеро пассажирок. Детей среди пассажиров не было. Вероятно, грузовик выехал с парковочного места на полосу разгона в направлении Вены, и в этот момент микроавтобус въехал в грузовик. Расследование причин аварии в настоящее время продолжается.

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Четверо из восьми пассажиров микроавтобуса погибли в момент столкновения, другие получили серьезные травмы и были доставлены в больницы в Нижней Австрии и Бургенланде. Как сообщили в экстренной службе Нижней Австрии, раненых людей зажало в микроавтобусе, и их пришлось вызволять.

В грузовике находились два человека - граждане Перу, их опрашивает полиция.

На месте ДТП были вызваны три вертолета, три бригады экстренной медицинской помощи, девять спасательных машин и девять пожарных машин. Участок дороги в направлении Вены был закрыт почти на четыре часа.

Позже в пресс-службе МИД Украины подтвердили гибель 4-х наших сограждан в результате ДТП в Австрии.

"Около 7 утра 1 апреля вблизи Шайблингкирхена, Австрия, произошло ДТП. Микроавтобус с 8 гражданами Украины врезался в грузовик. Консул Украины сразу прибыл на место происшествия. По данным полиции, погибли четверо граждан Украины (1960, 1963, 1970, 1971 г.р.), еще 4 человека получили тяжелые травмы", - говорится в переданном УНИАН комментарии.

При этом в МИД информируют, что в грузовике находились двое граждан Испании. Они также получили травмы.

"Консул Украины находится на месте происшествия, оказывая помощь украинским гражданам, и работает с причастными органами", - отметили в МИД.

ДТП за границей с украинцами

Как сообщал УНИАН, в октябре в Польше грузовик врезался в микроавтобус, в котором находились семеро украинцев. В результате ДТП погибли два человека - мужчина и женщина в возрасте 45 и 60 лет.

Перед тем на территории Румынии в ДТП попал автобус, в котором находилось 50 граждан Украины. 9 пассажиров получили незначительные травмы.

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