Преступники узнали, что пожилая женщина получает от государства деньги.

В Одесской области у матери без вести пропавшего военнослужащего мошенники выманили более 400 тыс. грн. Аферисты, среди которых были соседи потерпевшей, писали пенсионерке письма от имени ее сына.

Как рассказали в региональном главке Нацполиции, в феврале 71-летняя жительница города Черноморск обратилась в полицию с сообщением о том, что неизвестные завладели ее деньгами. Женщина объяснила, что ее сын пропал во время выполнения боевого задания на фронте, и она получала от государства соответствующее денежное обеспечение, предоставляемое в таких случаях членам семей военных.

Правоохранители выяснили, что преступление совершили соседи потерпевшей - 24-летняя женщина со своим 29-летним сожителем, а также привлеченный ими 28-летний знакомый из другого населенного пункта Одесского района.

"Злоумышленники узнали, что женщина получает денежное обеспечение за сына, пропавшего без вести при выполнении боевого задания на Донецком направлении, и начали писать ей от его имени письма с просьбой выслать деньги, одежду, документы и другие необходимые ему вещи, а также помочь таким образом выйти из затруднительного положения, в котором он якобы оказался. В течение года потерпевшая получила несколько таких смс-сообщений с адресами и банковскими счетами, на которые в целом отправила почти 415 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Однако на этом злоумышленники не собирались останавливаться, а готовили к отправке новые щемящие "письма сына к матери".

Полицейские провели обыски по местам проживания правонарушителей. В качестве вещественных доказательств у них изъяли документы пропавшего без вести военного, банковские карты, на которые поступали деньги потерпевшей, телефоны, с помощью которых осуществлялись мошеннические действия и тому подобное. В одном из телефонов полицейские обнаружили новое сообщение к потерпевшей с просьбой прислать еще 80 тысяч гривен, которое они не успели отправить.

Сейчас фигурантам сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничестве), совершенном по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения, в частности повторно, что нанесло значительный ущерб потерпевшей. Также мошенникам инкриминируют незаконное завладение путем обмана паспортом и другими важными личными документами. В общем производство открыто по ч. 3 ст. 357 и ч. ч. ч. 2, 3 ст. 190 УКУ.

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Полиция обнародовала видео допроса фигурантов дела. Они спокойно рассказывают, что получали деньги на банковские карты и посылки, которые мать отправляла сыну. Сама женщина говорит, что в письмах "просили" деньги на лекарства и тому подобное. Она поверила, но впоследствии обратила внимание на определенные нестыковки в обращениях "за помощью".

Правоохранители просят людей, которые потеряли связь с родными, которые воевали, быть осмотрительными, не присылать никому деньги, а обращаться в подобных случаях в полицию для проверки информации на достоверность.

В полиции Одесской области работает Единый специализированный центр по розыску лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Он сосредоточен на коммуникации с семьями, которые потеряли связь со своими близкими, находившимися в зоне проведения боевых действий, сборе детальной информации о разыскиваемых, отборе биологических образцов и других следственных мероприятий, чтобы повысить результативность расследования производств, которые следователи начинают по каждому факту исчезновения, похищения или взятия в плен защитников Украины. Кроме коммуникации с родственниками пропавших без вести, полицейские также сотрудничают с коллегами из других областей Украины, в том числе теми, которые работают на прифронтовых территориях.

Как уточнили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, мошенники с августа 2024 года, используя поддельный номер телефона и вымышленное имя, начали переписку с женщиной, выдавая себя за ее сына, который, по легенде, якобы находится в безопасности, но нуждается в помощи.

"Мать, искренне веря, что общается с сыном, передала одному из фигурантов пакет с документами и деньгами. Среди них - паспорт, военный билет, удостоверение участника боевых действий, водительское удостоверение, медицинские документы и почти 175 тыс гривен", - рассказали в прокуратуре.

Впоследствии подозреваемые снова вышли на связь и убедили женщину осуществить еще два денежных перевода - по 120 тыс грн каждый.

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Как писал УНИАН, на Закарпатье разоблачили преступников, которые выманили у матери погибшего бойца ВСУ большие деньги - 7,5 миллионов гривен, которые государство предоставило женщине из-за смерти сына. Аферисты "рекомендовали" 49-летней переселенке из Донецка положить эти деньги на их криптокошелек, запугивая женщину тем, что такую сумму опасно хранить в банке.

Мошенники настаивали, чтобы женщина положила деньги на счет в финансовое учреждение за рубежом. Она поверила и перечислила деньги на криптокошелек злоумышленников.

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