Основной одозреваемый в убийстве девочки бежал из Германии.

Появилась новая информация о подозреваемом в деле об убийстве 9-летней украинской девочки Валерии в городе Дёбельн в Германии.

Как пишет Bild, официально немецкая полиция не комментирует ход расследования убийства девочки, однако, по данным, издания, основной подозреваемый - уроженец Молдовы Андрей, бывший парень 33-летней матери Валерии.

Он проживает в Праге, однако ни чешские, ни немецкие правоохранители до сих пор не могут его найти. Сообщалось, что утром 3 июня, в день убийства, он писал бывшей возлюбленной и требовал созвониться. Также, по информации Bild, мужчина был в Дёбельне в тот день.

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"С тех пор Андрей покинул Германию. В последний раз его видели в чешском городе Млада-Болеслав, в 200 км от Дёбельна. Он был за рулём кабриолета Peugeot 206 CC. Чешская полиция подтвердила, что подключилась к расследованию убийства по запросу немецких коллег", - сообщает издание.

Убийство украинки в Германии: что известно

Как сообщал УНИАН, 3 июня в городе Дебельн по дороге в школу исчезла 9-летняя девочка из Украины. Известно, что ее отец воюет в рядах Вооруженных сил Украины, а ребенок вместе с матерью, сестрой и бабушкой переехал в Германию.

Поиски продолжались до 12 июня - в тот день тело ребенка нашли в лесу. По данным полиции, она не стала жертвой сексуального преступления.

Позже Bild сообщил, что есть двое подозреваемых - Геннадий, который угрожал матери девочки после разрыва, а также уроженец Молдовы Андрей, который живет в Праге, но мог быть в Дебельне в тот день. Его не могут найти.

Однако позже 55-летний Геннадий, сосед семьи, который был одним из подозреваемых, заявил журналистам, что имеет алиби на время ее исчезновения. Он показал журналистам штампы в паспорте, свидетельствующие о том, что он находился в Турции.

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