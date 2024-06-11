К поискам ребенка привлекли кинологов, водолазов и спасателей, а сотни полицейских прочесывают город.

В Германии уже 8 сутки подряд ищу 9-летнюю украинку Валерию, которая пошла в школу и так не появилась на уроках. К поискам привлечено 300 полицейских, но пока следов пропавшего ребенка нет, сообщает SPIEGEL.

Издание отмечает, что сейчас в Дебельне сотни полицейских прочесывают западную часть города, а к поискам уже привлекали кинологов, водолазов, спасателей и вертолет. Также более 300 правоохранителей организовали поиски по всему городу, опрашивали учителей и даже привлекали телевидение, но, к сожалению, успехов в поисках нет.

"Согласно сообщению газеты Bild, одноклассник Валерии утверждает, что видел девочку перед школой в день ее исчезновения около 9:20. Она, видимо, кого-то там ждала. Следователи обыскали территорию с собаками, но безуспешно", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что расследование также проводятся за пределами города и области, правоохранители поддерживают связь с отцом ребенка, который находится в Украине. В то же время продолжаются проверки в школе, ведь учителя не сообщили маме Валерии, что девочка не появилась на уроках. На инцидент отреагировала местная власть и хочет привлечь к ответственности руководство школы.

Беженцы в Европе - актуальные новости

Как писал УНИАН, недавно министр развития Германии Свенья Шульце заявила, что ее страна не будет принуждать украинских беженцев возвращаться домой.

"Решение о том, хотят ли они вернуться на родину и когда, остается за украинцами, которые нашли у нас убежище. Германия не оказывает никакого давления и не выплачивает никаких премий за возвращение", - сказала Шульце.

В то же время президент Польши Анджей Дуда подписал закон об ограничении помощи для украинских беженцев. Он предусматривает отмену единовременной социальной помощи в размере 300 злотых.

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