Он уверяет, что находился в Турции во время ее исчезновения.

55-летний сосед маленькой украинки, которые нашли убитой в немецком городе Дёбельн, заявил журналистам, что имеет алиби на время ее исчезновения.

Как пишет BILD, Геннадий родом из Украины. Он показал журналистам штампы в паспорте, свидетельствующие о том, что он находился в Турции. Мужчина уверяет, что лечил зубы в Стамбуле - в качестве доказательства он предоставил чек и показал "новые зубы". Он уже дал показания немецкой полиции.

По словам мужчины, с матерью Валерии он познакомился два года назад, они встречались пять месяцев. Он признал, что разошлись они не мирно - с его стороны звучали угрозы, однако уверяет, что с ребенком имел хорошие отношения, а ее гибель "ранит его сердце".

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Убийство украинки в Германии: что известно

Как сообщал УНИАН, 3 июня в городе Дебельн по дороге в школу исчезла 9-летняя девочка из Украины. Известно, что ее отец воюет в рядах Вооруженных сил Украины, а ребенок вместе с матерью, сестрой и бабушкой переехал в Германию.

Поиски продолжались до 12 июня - в тот день тело ребенка нашли в лесу. По данным полиции, она не стала жертвой сексуального преступления.

Как пишет Bild, сейчас есть двое подозреваемых - Геннадий, который угрожал матери девочки после разрыва, а также уроженец Молдовы Андрей, который живет в Праге, но мог быть в Дебельне в тот день. Его не могут найти.

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