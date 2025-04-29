В соответствии с решением главнокомандующего ВСУ осуществляется проверка по комплектованию ТЦК и СП личным составом с боевым опытом.

Военнослужащие территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) без боевого опыта и соответствующих ограничений по состоянию здоровья будут направлены для прохождения военной службы в частях, выполняющих задачи в районах ведения боевых действий.

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, на их должности будут назначать лиц, которые получили ранения, контузии и в соответствии со своим состоянием здоровья не могут выполнять обязанности в боевых подразделениях.

Отмечается, что общую координацию этого процесса осуществляет один из заместителей начальника Генштаба ВСУ.

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"Указанные меры имеют целью улучшить качество работы ТЦК и СП и обеспечить соблюдение принципов социальной справедливости, что будет способствовать укреплению братства, боевого духа, а также взаимоуважения в военных коллективах", - говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что в период с 2022 по 2025 год осуществлена замена (ротация) всех руководителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки. В настоящее время почти 70% военнослужащих ТЦК и СП уже имеют боевой опыт.

"Защитники и защитницы, которые получили ранения (контузии) во время боевых действий на сегодня составляют около половины всего личного состава ТЦК и СП. Следует добавить, что 20% персонала территориальных центров комплектования и социальной поддержки - гражданские лица, то есть работники Вооруженных сил Украины", - добавили в Генштабе.

Отношение к ТЦК в Украине

Как сообщал УНИАН, в конце марта нардеп Ирина Никорак заявила, что украинцы стали меньше доверять ТЦК и СП. В связи с этим стоит рассмотреть вопрос о реформировании этой структуры. "Сейчас уровень доверия к ТЦК критически низкий, хотя уровень доверия к Вооруженным силам находится на самом высоком уровне в истории Украины", - сказала она.

Никорак отметила, что ТЦК является неотъемлемой частью ВСУ. Она добавила, что репутацию этой структуры регулярно ставят под сомнение. Нардеп не исключила, что правительству придется внести изменения в работу ТЦК, чтобы повысить уровень доверия граждан к этой структуре.

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