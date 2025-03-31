Никорак отметила, что ТЦК является неотъемлемой частью ВСУ.

Украинцы стали меньше доверять ТЦК и СП. В связи с этим стоит рассмотреть вопрос о реформировании этой структуры. Об этом заявила нардеп Ирина Никорак в эфире "Новини.LIVE".

"Сейчас уровень доверия к ТЦК критически низкий, хотя уровень доверия к Вооруженным силам находится на самом высоком уровне в истории Украины", - сказала она.

Никорак отметила, что ТЦК является неотъемлемой частью ВСУ. Она добавила, что репутацию этой структуры регулярно ставят под сомнение.

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"Люди не понимают, что ТЦК - это неотъемлемая часть Вооруженных сил Украины. После множества негативных событий и скандалов, которые подхватывали российское ИПСО и пропаганда, информация распространялась в "ТикТоке", из-за чего у людей сейчас нет доверия к ТЦК", - подчеркнула нардеп.

Никорак не исключает, что правительству придется внести изменения в работу ТЦК, чтобы повысить уровень доверия граждан к этой структуре.

"Наверное, нам придется делать очередной ребрендинг этой структуры, возможно, ее реформирование", - заявила нардеп.

Мобилизация в Украине - другие новости

Ранее в Минобороны рассказали, что изменится в мобилизации с 1 апреля. В частности, в Украине заработает электронный кабинет ВВК.

Кроме того, начальник учета и бронирования Житомирского областного ТЦК и СП Виктор Полторакин напомнил, что грозит ограниченно годным за непрохождение повторной ВВК.

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