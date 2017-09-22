Во Львове 12-летняя девочка родила сына

В Львове в одном из родильных домов 12-летняя девочка стала мамой, родив мальчика весом 2,500, пишет "Высокий замок".

Юная мама была прооперирована - ей сделали кесарево сечение.

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Однако официально комментировать роды юной роженицы в администрации больницы отказались, ссылаясь на то, что права несовершеннолетнего ребенка защищены государством.

Кроме того, без разрешения матери не могут разглашать никакой информации. Отмечается, что матери 12-летней девочки 31 год и она навещала дочь в роддоме только раз.

Юная мама, как узнали журналисты, из многодетной семьи, в которой воспитываются семеро детей. Семья живет в одном из районных центров на Львовщине. Девочка учится в 6 классе. Отец ребенка, по предварительной информации, 18-летний сосед.