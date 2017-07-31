Siemens запретила иранской компании поставлять турбины в оккупированный Крым

Немецкая компания Siemens запретила иранской компании Mapna поставлять газовые турбины в аннексированный Россией Крым, сообщает РБК.

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"Источник издания рассказал, что к осени прошлого года Siemens начала задерживать поставку оборудования после того, как в СМИ появилась информация о поставке турбин в Крым в обход санкций. В связи с этим Владимир Путин поручил российскому правительству и "Ростеху" найти турбины у других поставщиков", - говорится в сообщении.

Представители "Ростеха" начали проводить переговоры о поставке турбин с иранской компанией Mapna, которая делала оборудование по лицензии Siemens. Близкий к немецкой компании источник отметил, что юристы Siemens, скорее всего, изучили лицензию, по которой Mapna делала оборудование, и не нашли нарушений условий санкцийв случае его поставок в оккупированный Крым.

В феврале глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил о том, что переговоры с иранской компанией находятся на завершающей стадии, однако контракт не был в итоге заключен. По версии одного из собеседников издания, Siemens предупредила Mapna, что поставки оборудования в аннексированный Крым могут негативно отразиться на их взаимоотношениях. Представитель "Ростеха" объяснил срыв переговоров отсутствием взаимопонимания по нескольким вопросам.

Официальные представители Mapna и Siemens отказались комментировать эту информацию.

Ранее Siemens подала иск к трем российским компаниям - ОАО "Технопромэкспорт", ООО "Технопромэкспорт" (ТПЭ) и ООО "Сименс технологии газовых турбин" после того, как стало известно, что турбины ее производства попали в оккупированный Россией Крым без разрешения компании.

Позже Reuters сообщило, что Германия призывает Евросоюз расширить санкционный список против России из-за поставок турбин Siemens в аннексированный Крым. По информации агентства, в него могли попасть четыре человека и несколько компаний.

Концерн приостановил поставки генерирующего оборудования российским компаниям, подконтрольным государству.