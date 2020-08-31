Бывшие политзаключенные Кремля Роман Сущенко и Владимир Балух будут участвовать в местных выборах от партии "Европейская солидарность".
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующая информация была озвучена на съезде партии "ЕС".
В частности, Сущенко во время выступления перед делегатами съезда отметил, что будет баллотироваться от "Европейской солидарности".
"Для меня большая честь быть сегодня на этой площадке. После освобождения я решил подождать, осмыслить все и осознать некоторые серьезные вещи. Сегодня я горжусь, что благодаря вам я выжил и сегодня здесь, среди вас. Я разделяю ценности "Европейской солидарности", - сказал Сущенко.
В свою очередь лидер партии, экс-президент Украины Петр Порошенко отметил, что в городские и областные советы будут баллотироваться Сущенко и Балух, претендующие возглавить эти советы, однако не сказал, в какие именно советы они будут баллотироваться.
"Команды в областные и городские советы возглавят знаковые личности. Среди них - политзаключенные Кремля Роман Сущенко и Владимир Балух", - сказал Порошенко.
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