Пока неизвестно, в какие именно местные советы они будут баллотироваться.

Бывшие политзаключенные Кремля Роман Сущенко и Владимир Балух будут участвовать в местных выборах от партии "Европейская солидарность".

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующая информация была озвучена на съезде партии "ЕС".

В частности, Сущенко во время выступления перед делегатами съезда отметил, что будет баллотироваться от "Европейской солидарности".

"Для меня большая честь быть сегодня на этой площадке. После освобождения я решил подождать, осмыслить все и осознать некоторые серьезные вещи. Сегодня я горжусь, что благодаря вам я выжил и сегодня здесь, среди вас. Я разделяю ценности "Европейской солидарности", - сказал Сущенко.

В свою очередь лидер партии, экс-президент Украины Петр Порошенко отметил, что в городские и областные советы будут баллотироваться Сущенко и Балух, претендующие возглавить эти советы, однако не сказал, в какие именно советы они будут баллотироваться.

"Команды в областные и городские советы возглавят знаковые личности. Среди них - политзаключенные Кремля Роман Сущенко и Владимир Балух", - сказал Порошенко.

Читайте такжеЗеленский считает предстоящие местные выборы определяющими для Украины

Местные выборы в Украине: когда и как состоятся

15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября.

Глава КИУ считает, что предстоящие местные выборы станут "самыми заполитизированными" в украинской истории.

Местные выборы 25 октября пройдут по новому избирательному законодательству - Избирательному кодексу Украины, который вступил в силу с 1 января текущего года, то они будут иметь целый ряд важных особенностей.

Зеленский поручил подготовиться к проведению местных выборов 25 октября в условиях ограничений из-за COVID-19.

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Автор: Дмитрий Хилюк