Он набрал 25,7% голосов.

В партии "Слуга народа" сообщили, что их кандидат в мэры Кривого Рога Дмитрий Шевчик все же проходит во второй тур.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале партии.

Читайте такжеКонституционный Суд заблокировал назначение победителей местных выборов - НАПК

"Несмотря на многочисленные фальсификации, кандидат от партии "Слуга народа" на должность мэра Кривого Рога Дмитрий Шевчик проходит во второй тур. Он набрал 25,7%", - сказано в сообщении.

В "Слуге народа" напомнили, что Шевчик - генеральный директор ПАО "Центральный горно-обогатительный комбинат", депутат Днепропетровского областного совета, занимается общественной деятельностью, развивает важные для города и государства проекты.

"Желаем победы нашему кандидату и надеемся на честность оппонентов во втором туре!",- отметили в партии.

Выборы в Кривом Роге

26 октября председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что в партии изучают ситуацию в Кривом Роге в связи с возможными фальсификациями.

По его словам, в партии фиксируют попытки добиться того, чтобы действующий городской голова Юрий Вилкул победил уже в первом туре, хотя данные экзит-поллов свидетельствуют, что должен быть второй тур. Он отметил, что, по данным опросов, на втором месте на выборах мэра - кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик.

Корниенко подчеркнул, что фиксируются многочисленные факты передачи участковыми избирательными комиссиями в ТИК поврежденной избирательной документации. По его словам, это может свидетельствовать о попытке "манипулировать результатами".

Он сообщил, что на одном из участков секретарь "завладела печатью и скрылась в неизвестном направлении".

По убеждению Корниенко, "есть попытка разрешить ситуацию уже в первом туре".

По данным опроса, обнародованного в рамках телешоу "Ночь выборов с Савиком Шустером", в Кривом Роге наибольший процент голосов на выборах мэра получил действующий городской голова Вилкул - 42,8%. Шевчика поддержали 31,01% избирателей.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Татьяна Поляковская