"Продавал ковид-тесты по 500 евро — может позволить себе любую рекламную кампанию": блогер заявил о купленном рейтинге Пальчевского

По словам блогера Сергея Наумовича, кандидат в мэры Киева Андрей Пальчевский заказал у социологической службы «Интер-акция» рейтинг, в котором «получил» 22,7% электоральной поддержки. Это вдвое больше, чем он имеет в остальных рейтингах. Об этом Наумович написал в своем Фейсбуке.

"Похоже, что вслед за билбордами и лайтбоксами Пальчевский "осваивает" и рейтинги)) Некая социологическая служба «Интер-акция» нарисовала ему 22,7% электоральной поддержки)) (см. скриншот) Реально смешно) Написанный на коленке опрос заказчиков пошел по СМИ с сенсационными заголовками «Пальчевский догнал Кличко», включилась ФБ-реклама», — пишет блогер.

По данным telegram-канала Тень на плетень, рейтинг обошелся Пальчевскому в 25 тыс. долларов.

В то же время в свежем соцопросе Центра Разумкова у Пальчевского всего 9%, а не 22%.

«Центр Разумкова в представлении не нуждается, а вот на сайте «Интер-акции» в разделе "Новини" с осени прошлого года имеем новости только о том, как "Пальчевский догоняет Кличко")) А-ха-хаааа) А в разделе "Співпраця" они про себя пишут, что являются не социологической службой, а "Ми – правильні лобісти!". Тщательнее надо, ребята, как говорил классик», — пишет Наумович.

Пальчевский проводит едва ли не самую массированную и агрессивную предвыборную агитацию, отмечает Наумович. В этой связи блогер вспомнил, как в марте-апреле, в период паники вокруг коронавируса, принадлежащая Пальчевскому клиника продавала тесты по 500 евро: «Теперь может себе позволить любую предвыборную кампанию. Так что ждем в ближайшем будущем цифры в районе 146% поддержки))».

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