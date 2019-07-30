Остался один округ: ЦИК приняла протоколы 198-ми окружкомов
Центральная избирательная комиссия приняла оригиналы протоколов об итогах голосования на внеочередных парламентских выборах от ОИК ОИО №198.
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
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Так, сегодня для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты соответствующие протоколы об итогах голосования ОИК ОИО №198 (Черкасская область).
Таким образом, по состоянию на 29 июля Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования ОИК 198 одномандатных избирательных округов.
В то же время Комиссия поручила подготовить и предоставить протоколы об итогах голосования ОИК ОИО № 79 с пометкой "Уточненный" до 31 июля.
В заседании Комиссии объявлен перерыв.
Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов (14 млн 613 тыс. 292 голоса).