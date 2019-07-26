ЦИК обработала все электронные протоколы: результаты выборов в Раду

По результатам обработки 100% электронных протоколов в Верховную Раду попадают пять политических партий.

По данным обработки 100% электронных протоколов, партия "Слуга народа" набирает больше всего голосов на парламентских выборах в Украине.

Соответствующие данные опубликованы в Центральной избирательной комиссии.

За "Слугу народа" проголосовали 43,16% избирателей (6 млн 307 тыс. 097 голосов), партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" поддержали 13,05% (1 млн 908 тыс. 087 голосов), "Батькивщину" - 8,18% (1 млн 196 тыс. 258 голосов), "Европейскую солидарность" – 8,10% (1 млн 184 тыс. 475 голосов), "Голос" – 5,82% (851 тыс. 669 голосов).

За другие партии проголосовали менее 5% избирателей. В частности, проиграли выборы "Радикальная партия" (4,01%), "Сила и честь" (3,82%), "Оппозиционный блок" (3,03%), партия "Украинская стратегия Гройсмана" (2,41%). Также не смогли преодолеть проходной барьер "Партия Шария", набравшая 2,23%, ВО "Свобода" с результатом 2,15%, и "Гражданская позиция", за которую проголосовали 1,04% избирателей.

Менее 1% голосов набрали "Партия зеленых" (0,66%) и партия "Объединение "Самопомощь" (0,62%).