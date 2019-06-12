Четверть украинцев во время выборов в Раду будет в отпусках - опрос

Треть украинцев планирует провести отпуск по месту жительства.

Четверть граждан Украины будут в отпуске во второй половине июля 2019 года, когда запланированы выборы в Верховную Раду.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса группы "Рейтинг", проведенного 6-9 июня.

При этом 80% из них считают, что смогут проголосовать. 14% - заявили обратное, еще 6% - не определились.

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Треть планирует провести отпуск по месту жительства, 37% отметили, что имеют планы посетить другой регион Украины, 18% - за границу, 18% - еще не определились.

Относительно больше тех, кто планирует отдых на вторую половину июля, среди избирателей партий «Европейская Солидарность», «Слуга народа», а также тех, кто вообще не намерен принимать участие в голосовании.

Опрос проводился в течение 6-9 июня 2019 года. Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Как сообщал УНИАН, лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 47,5% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. Также преодолевают проходной барьер "Оппозиционная платформа — За життя" (10,4%), "Европейская Солидарность" (7,9%), "Батькивщина" (7,5%) и партия "Голос" (6,4%).