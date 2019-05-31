ЦИК образовала 199 окружных избиркомов по внеочередным парламентским выборам

Все ОИК образованы в максимальном составе - 18 человек.

Центральная избирательная комиссия образовала 199 окружных избирательных комиссий по внеочередным выборам народных депутатов, которые состоятся 21 июля.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение члены ЦИК приняли сегодня на заседании.

Все ОИК образованы в максимальном составе - 18 человек. Первые заседания ОИК должны провести не позднее третьего дня со дня их образования.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 31 мая ЦИК зарегистрировала 10 кандидатов в народные депутаты на внеочередные парламентские выборы.