ЦИК образовала 199 окружных избиркомов по внеочередным парламентским выборам
21:35, 31 мая 2019Выборы 2019
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Все ОИК образованы в максимальном составе - 18 человек.
Первые заседания ОИК должны провести не позднее третьего дня со дня их образования / УНИАН
Центральная избирательная комиссия образовала 199 окружных избирательных комиссий по внеочередным выборам народных депутатов, которые состоятся 21 июля.
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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение члены ЦИК приняли сегодня на заседании.
Все ОИК образованы в максимальном составе - 18 человек. Первые заседания ОИК должны провести не позднее третьего дня со дня их образования.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 31 мая ЦИК зарегистрировала 10 кандидатов в народные депутаты на внеочередные парламентские выборы.
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