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В Twitter появился аккаунт президента Зеленского

09:11, 23 апреля 2019
Выборы 2019
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В Twitter создали аккаунт Зеленского / REUTERS

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«Спасибо за доверие, Украина», – говорится в первой публикации аккаунта.

В данный момент в профиле собраны репосты с реакцией мировых лидеров, внешнеполитических ведомств и СМИ на победу Зеленского.

Вместе с тем, аккаунт еще не получил официальной верификации от Twitter. Является ли он официальным - не ясно.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов президента. Явка избирателей во втором туре выборов президента на территории Украины составила 61,37%. В ЦИК заявили, что ориентировочно 30 апреля смогут объявить официальные результаты второго тура выборов.

По результатам обработки 99% электронных протоколов за кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали 73,22% избирателей (13 млн 516 тыс. 124), за действующего главу государства, кандидата в президенты Петра Порошенко - 24,46% (4 млн 515 тыс. 132). Недействительными признаны 2,31% бюллетеней.

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Теги: #выборы#Владимир Зеленский