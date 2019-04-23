В Twitter появился аккаунт президента Зеленского

Аккаунт еще не получил официальной верификации от Twitter, является ли он официальным - не ясно.

В микроблоге Twitter создан аккаунт президента Украины Владимира Зеленского.

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«Спасибо за доверие, Украина», – говорится в первой публикации аккаунта.

В данный момент в профиле собраны репосты с реакцией мировых лидеров, внешнеполитических ведомств и СМИ на победу Зеленского.

Вместе с тем, аккаунт еще не получил официальной верификации от Twitter. Является ли он официальным - не ясно.

Спасибо за доверие, Украина ✌🏻🇺🇦❤️

Дуже дякую! Дякую за довіру, Україно ✌🏻🇺🇦❤️ — Volodymyr Zelenskiy (@v__zelenskyi) 23 апреля 2019 г.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов президента. Явка избирателей во втором туре выборов президента на территории Украины составила 61,37%. В ЦИК заявили, что ориентировочно 30 апреля смогут объявить официальные результаты второго тура выборов.

По результатам обработки 99% электронных протоколов за кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали 73,22% избирателей (13 млн 516 тыс. 124), за действующего главу государства, кандидата в президенты Петра Порошенко - 24,46% (4 млн 515 тыс. 132). Недействительными признаны 2,31% бюллетеней.