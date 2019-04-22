Выборы президента Украины: ЦИК осталось обработать менее 1% протоколов (видео)

Явка избирателей во втором туре выборов президента на территории Украины составила 61,37%.

Центральная избирательная комиссия обработала 99,85% электронных протоколов участковых избирательных комиссий с результатами голосования во втором туре выборов президента Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, за кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали 73,22% избирателей (13 млн 516 тыс. 124), за действующего главу государства, кандидата в президенты Петра Порошенко - 24,46% (4 млн 515 тыс. 132). Недействительными признаны 2,31% бюллетеней.

В настоящее время подсчитано 18 млн 458 тыс. 438 голосов избирателей.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов президента. Явка избирателей во втором туре выборов президента на территории Украины составляла 61,37%. В ЦИК заявили, что ориентировочно 30 апреля смогут объявить официальные результаты второго тура выборов.