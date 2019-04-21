В Чернигове избиратель пытался съесть бюллетень, но потерпел фиаско

Мужчина после голосования пытался вбросить в урну кусок обоев.

В Чернигове на одном из избирательных участков избиратель пытался съесть бюллетень. Об этом сообщили в секторе коммуникаций ГУ НП в области.

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Согласно информации, инцидент произошел в Чернигове на участке № 741069, что расположен во Дворце культуры на Шерстянке.

Председатель участковой комиссии Светлана Москалец сообщила, что мужчина после голосования пытался вбросить в урну кусок обоев, а бюллетень забрать с собой. Когда этот факт обнаружили, он пытался съесть бюллетень. На участок вызвали полицию. Сейчас с избирателем работает следственно-оперативная группа.