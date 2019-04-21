Порошенко проголосовал во втором туре выборов президента (фото, видео)

Петр Порошенко подчеркнул, что гордится тем, как происходит волеизъявление украинцев.

На выборах президента Украины во втором туре проголосовал действующий президент, кандидат Петр Порошенко.

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Порошенко пришел на участок в киевском Доме офицеров вместе с женой Мариной Порошенко.

Он отметил, что гордится нынешней организацией выборов. И добавил, что важно, чтобы граждане голосовали умом - «потому что не смешно».

«Неважно, кто будет избран, важнее — стратегия и путь, которым нация и государство будет продолжать движение», — сказал Порошенко.

«Очень важно — не потерять страну», — добавил он.

Ранее на выборах проголосовал оппонент Порошенко — Владимир Зеленский.

21 апреля украинцы во втором туре голосуют за президента Украины — выбирают между комиком Владимиром Зеленским (выдвинутым партией «Слуга народа») и действующим президентом Петром Порошенко (самовыдвиженец).