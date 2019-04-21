цей матеріал доступний українською

Порошенко проголосовал во втором туре выборов президента (фото, видео)

12:28, 21 апреля 2019
Выборы 2019
837 0
Петр и Марина Порошенко / фото REUTERS

Читайте такжеУкраина выбирает президента во автором туре

Порошенко пришел на участок в киевском Доме офицеров вместе с женой Мариной Порошенко.

Он отметил, что гордится нынешней организацией выборов. И добавил, что важно, чтобы граждане голосовали умом - «потому что не смешно».

«Неважно, кто будет избран, важнее — стратегия и путь, которым нация и государство будет продолжать движение», — сказал Порошенко.

«Очень важно — не потерять страну», — добавил он.

Ранее на выборах проголосовал оппонент Порошенко — Владимир Зеленский.

21 апреля украинцы во втором туре голосуют за президента Украины — выбирают между комиком Владимиром Зеленским (выдвинутым партией «Слуга народа») и действующим президентом Петром Порошенко (самовыдвиженец).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Второй тур выборов президента: Зеленский Vs Порошенко
Теги: #выборы президента Украины 2019#Петр Порошенко#второй тур президентских выборовпогода в Киеве