Глазунья, Eminem и крестик в бюллетене: как голосовал Зеленский во втором туре (фото)

Зеленский признался, что жена ему приготовила глазунью и включила Eminem для настроения перед голосованием.

Кандидат в президенты Владимир Зеленский приехал на избирательный участок столицы, чтобы отдать свой голос во втором туре выборов.

Он признался, что не спал всю ночь и чувствует себя, как и вся его команда, несколько нервозно. Зеленский выразил убеждение, что в любом случае победит Украина.

"Хорошее было утро. Я не знаю, как у вас было с настроением, у нас было хорошее. Дети, глазунья, кофе и еще для настроения жена мне включила Eminem", - сказал шоумен.

Шоумен вышел из кабинки, а рядом с ним была его жена. Она первой бросила бюллетень, а в это время Зеленский пытался шутить с присутствующими. Жена попросила его не показывать за кого он проголосовал, а потом отошла в сторону. Впрочем, на бюлетене можно было рассмотреть крестик напротив фамилии Зеленского.

После голосования шоумен отправится к своему штабу, где его ждут члены команды.

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Как сообщал УНИАН, в Украине в 8:00 21 апреля открылись избирательные участки, на которых пройдет голосование второго тура президентских выборов. Голосование на них традиционно продлится в течение 12 часов - участки закроют в 20:00.

Выборы президента проходят на 199 округах (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса), где созданы 29982 избирательные комиссии.

Временно изменили место голосования 325604 избирателей, что почти на 10000 больше, чем перед первым туром.