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Появилось расписание трансляции дебатов Порошенко и Зеленского

16:50, 19 апреля 2019
Выборы 2019
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Опубликовано полное расписание телетрансляции обоих дебатов / liverpoolfc.com

Об этом сообщают модератор дебатов на "Суспильном" Павел Казарин на своей странице в Facebook.

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По его словам, дебаты на НСК "Олимпийский" начались с перекличек в секторах. Трансляция со стадиона начнется в 19:00 и закончится в 20:00. "Все происходящее там - инициатива штабов. Они выбирают себе подрядчиков и модераторов. Я не знаю, кто будет реферировать на том ринге", - раскрывает Казарин.

В 21:00 эфир продолжался в студии "Суспильного" с участием спикера Верховной рады Андрея Парубия. Однако еще в 20:40 зрители смогут увидеть приезд кандидатов.

Украинская журналистка Мирослава Барчук будет модерировать теледебаты. Кроме того, Казарин добавил, что в студии ждут участия в дебатах.

"Мы предлагаем президенту вместо скучных монологов ответить на вопросы ... 20 вопросов от всех, кому не все равно", - подытожил модератор дебатов на "Суспильном".

Как сообщают УНИАН, ранее были известные ведущие и формат "баттла" между Порошенко и Зеленским .

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Новость в сюжете: Дебаты Зеленского и Порошенко
Теги: #Порошенко#дебаты#выборы президента Украины 2019#Владимир Зеленский