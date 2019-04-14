Возле НСК «Олимпийский» собрались сторонники Порошенко (фото)

В Администрации президента сообщили, что они все еще ждут, что Владимир Зеленский придет на эти дебаты.

На территорию НСК «Олимпийский» и площадь возле спорткомплекса уже прибыло около 5000 человек, которые поддерживают кандидата в президенты и действующего главу государства Петра Порошенко.

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Как передает корреспондент УНИАН, люди продолжают прибывать.

На территории НСК в непосредственной близости к стадиону со стороны Дворца спорта и билетных касс установлена сцена с двумя экранами, на которые планируют выводить трансляцию дебатов между кандидатами, в которых кандидат в президенты шоумен Владимир Зеленский участвовать не планирует.

На сцене выступает ведущий, анонсирует акцию в поддержку Порошенко и выход на сцену самого действующего главы государства для встречи со сторонниками.

Всего на само мероприятие под названием «Стадион так стадион» аккредитовались около 250 журналистов. Сами дебаты, в которых планирует участвовать оппонент, запланированы в одном из помещений на территории НСК. В помещении установлены две тумбы с микрофонами.

В Администрации президента сообщили, что они все еще ждут, что Зеленский придет на эти дебаты.

В целом, периметр стадиона и прилегающие кварталы охраняют представители Нацполиции и Нацгвардии, у входа на стадион установлены рамки металлоискателей. Меры безопасности на стадионе и возле него существенно усилены.