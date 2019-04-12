Зеленский вновь пригласил Порошенко на дебаты 19 апреля на НСК "Олимпийский"

Порошенко пришел в эфир программы "Право на власть" с инициативой провести дебаты с Зеленским.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский снова заявил, что ждет действующего главу государства и кандидата в президенты Петра Порошенко на дебаты 19 апреля на НСК "Олимпийский".

Об этом Зеленский сказал в телефонном режиме в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

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"Господин президент, уважаемый Петр Алексеевич, знает прекрасно, что сейчас я в Париже, во Франции ... Эта информация вам известна. У меня встреча завтра в три часа дня с президентом Франции. Господин Порошенко знает, что меня нет в Киеве, и очень странно, что почтенный кандидат в президенты Петр Алексеевич меня приглашает в студию 1+1 ", - отметил Зеленский.

"Что касается дебатов, мы договорились, и я предложил 19-го числа на НСК Олимпийский, я пригласил господина Порошенко на дебаты, он сказал: "Стадион, так стадион", и принял эти условия", - добавил Зеленский.

Он отметил, что приглашает на дебаты, которые подтвердил Порошенко, на 19 апреля на НСК "Олимпийский".

Порошенко пришел в эфир программы "Право на власть" с инициативой провести дебаты с Зеленским.

Через некоторое время представители Зеленского сообщили, что кандидат направляется во Францию, где завтра запланирована его встреча с президентом этой страны Мануэлем Макроном, поэтому не может присутствовать в студии.

Впоследствии удалось связаться с Зеленским по телефону, разговор двух кандидатов в президенты состоялась в прямом эфире.

Как сообщал УНИАН, президент пришел в эфир программы с инициативой провести дебаты в эфире программы "Право на власть" с другим кандидатом Владимиром Зеленским.