Не диверсия: борды про Порошенко-Путина разместил оператор, действующий в интересах президента

Организацией размещения уличных бордов с изображением Петра Порошенко и Владимира путина с надписью «21 квітня. Вирішальний вибір» занимались представители рекламного холдинга «Мегаполис», у которого есть договор с кандидатом в президенты Петром Порошенко на предоставление услуг по размещению материалов предвыборной агитации.

Об этом на своей странице в ФБ сообщает журналист Михаил Ганницкий, опубликовавший фрагмент типового договора «Мегаполиса» с партнерами.

Таким образом, это опровергает появившуюся в ФБ предположения о том, что что размещение подобных бордов может быть происками врагов, которые таким образом хотят подставить кандидата в президенты Петра Порошенко.

«Так как в фб начали ставить под сомнение, штаб ли кандидата Порошенко заказал борды с изображением владимира путина - дескать, не диверсия ли это, не на соперников ли работают разместители биллбордов - добавил фрагмент типового договора "Мегаполиса" с партнерами», - пишет Ганницкий.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве и Харькове штаб кандидата в президенты Петра Порошенко выпустил агитационные материалы, в частности - билборды, на которых он изображен вместе с президентом России Владимиром Путиным.

На агитационных плакатах размещены фото Порошенко тет-а-тет с Путиным и лозунг - "21 апреля. Решающий выбор".

На билбордах Порошенко указано, что заказчиком выступает "кандидат на пост президента Украины Порошенко П.О.". Билборды выпущены тиражом 2104 экземпляра, а также отмечается, что "лицо ответственное за выпуск - Южанина Н.П." (Нина Петровна Южанина является народным депутатом от партии "Блок Петра Порошенко" - УНИАН).

Справка. Согласно статье 8 Закона Украины О рекламе "в рекламе запрещается помещать изображение физического лица или использовать его имя без письменного согласия этого лица". Статья 64 также вводит ограничения непосредственно по ведению предвыборной агитации. В частности, она запрещает участие в предвыборной агитации "лицам, которые не являются гражданами Украины".