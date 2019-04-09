Порошенко использовал фото Путина для своей предвыборной агитации

Украинское законодательство запрещает использовать в рекламе изображения людей без их письменного согласия, а в предвыборной агитации - людей, которые не являются гражданами Украины.

Штаб кандидата в президенты Петра Порошенко выпустил агитационные материалы, в частности - билборды, на которых он изображен вместе с президентом России Владимиром Путиным.

В частности, как сообщает журналистка Ольга Волкова на странице в Facebook, билборды размещены в Харькове.

На агитационных плакатах размещены фото Порошенко тет-а-тет с Путиным и лозунг - "21 апреля. Решающий выбор".

"Авторы рекламы "Думай" - подумали и решили... Харьков, ул.Полтавский путь", - прокомментировала Волкова.

Известно, что такие билборды есть в Киеве и Днепре, добавляет издание Вголос. Агитаторы также раздают партийную газету Порошенко с аналогичным изображением.

Отметим, что согласно действующему законодательству, агитационные материалы должны содержать информацию о заказчике, тираж, название компании, которая выполнила заказ и тому подобное.

На билбордах Порошенко указано, что заказчиком выступает "кандидат на пост президента Украины Порошенко П.О.". Билборды выпущены тиражом 2104 экземпляра, а также отмечается, что "лицо ответственное за выпуск - Южанина Н.П." (Нина Петровна Южанина является народным депутатом от партии "Блок Петра Порошенко" - УНИАН).

Справка. Согласно статье 8 Закона Украины О рекламе "в рекламе запрещается помещать изображение физического лица или использовать его имя без письменного согласия этого лица". Статья 64 также вводит ограничения непосредственно по ведению предвыборной агитации. В частности, она запрещает участие в предвыборной агитации "лицам, которые не являются гражданами Украины".

Напомним, 7 апреля Центральная избирательная комиссия установила официальные результаты первого тура выборов президента Украины. За шоумена Владимира Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за действующего главу государства Петра Порошенко - 15,95% избирателей.

Также ЦИК приняла постановление о проведении повторного голосования по выборам президента, и утвердила форму и текст бюллетеня для повторного голосования, которое назначено на 21 апреля.