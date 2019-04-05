На Общественном обещают устроить "мясорубку" участникам дебатов

В НОТУ заявляют, что "мясорубка в лучшем смысле гарантирована".

Общественное обещает устроить жесткие дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, не ограничиваясь в вопросах к политикам.

Об этом в эфире Громадського сказал член правления Национальной общественной телерадиокомпании Юрий Макаров.

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На вопрос ведущей, проведут ли эти дебаты в независимом формате и получат ли кандидаты жесткие вопросы от присутствующих и журналистов, Макаров сказал: «Никакого сомнения нет, я вам гарантирую... такую мясорубку, какую устраивает журналист, который не скован никакими обязательствами. Мирослава Барчук и Павел Казарин... у них нет никаких обязательств, кроме определенных ценностей, обязательств перед собой, перед честью. То есть мясорубка в лучшем смысле гарантирована».

Напомним, ранее председатель правления НОТУ Зураб Аласания заявил, что дебаты между кандидатами в президенты Украины, согласно законодательству, должны проходить в студии Национальной общественной телерадиокомпании Украины с ее модератором и по ее правилам.

Как сообщал УНИАН, согласно результатам обработки 100% протоколов УИК о результатах голосования на выборах президента в первом туре, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко – 15,95%.