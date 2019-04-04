ЦИК обработала 100% протоколов: Зеленский опережает Порошенко в два раза
Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выборах президента.
По результатам обработки протоколов, размещенным на сайте ЦИК, лидирует шоумен Владимир Зеленский, которого поддержали 30,24% избирателей.
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За действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали 15,95% избирателей.
На третьем месте осталась лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко с 13,40%. Далее рейтинг кандидатов в президенты, которые не прошли во второй тур, выглядит следующим образом:
Юрий Бойко (11,67%);
Анатолий Гриценко (6,91%);
Игорь Смешко (6,04%);
Олег Ляшко (5,48%);
Александр Вилкул (4,15%);
Руслан Кошулинський (1,62%);
Юрий Тимошенко (0,62%).
Как сообщал УНИАН, голосование на выборах президента Украины состоялось 31 марта.