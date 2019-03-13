Зеленский продолжает уходить в отрыв в рейтинге кандидатов в президенты - опрос

В то же время разрыв между Порошенко и Тимошенко увеличился в пользу президента.

Согласно результатам нового опроса Центра социальных и маркетинговых исследований Socis, отставание между шоуменом Владимиром Зеленским и действующим президентом Петром Порошенко на предстоящих выборах президента увеличилось до 8,1%.

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Среди тех опрошенных, кто решил пойти на избирательные участки и уже определился с симпатиями, 27,7% сказали, что проголосуют за Зеленского, 19,6% готовы отдать голоса за Порошенко и 14,8% - за Тимошенко.

Таким образом, если бы выборы президента состоялись в первые 10 дней марта, во второй тур вышли бы Зеленский и Порошенко.

В то же время, если сравнивать свежий опрос Socis с другими опросами, разрыв между Порошенко и лидером партии Батькивщина Юлией Тимошенко немного вырос.

Остальные кандидаты у такой выборки опрошенных не набирают 10% голосов. За Юрия Бойко проголосовали бы 9,6%, за Анатолия Гриценко – 8,2%, а Олега Ляшко – 4,8%.

Опрос проведен 5-10 марта 2019 года среди 2000 украинцев от 18 лет и старше во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий. Статистическая погрешность исследования не превышает 2,1%.

Напомним, по последним данным исследования социологической группы "Рейтинг", за Владимира Зеленского 31 марта готовы проголосовать 24,7% (среди тех, кто определился и пойдет на выборы), за Юлию Тимошенко — 18,3%.